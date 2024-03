Fact checked

El simposio ‘Mujer y Cáncer: En la línea de salida’ reúne este viernes 15 de marzo en Madrid a profesionales y pacientes para analizar las novedades terapéuticas en el cáncer femenino y la influencia del ejercicio y la nutrición en la prevención y tratamiento. El encuentro, promovido por Educa-Med y la Fundación Fidys para la formación, investigación y divulgación científica y sociosanitaria, está dirigido por la oncóloga Lucia González Cortijo, y se celebra en el Hotel Wellington de Madrid.

El propósito de esta jornada es dar protagonismo a la mujer en lo que a la patología oncológica se refiere, entender la idiosincrasia de cada enfermedad y poner en común aspectos que puedan beneficiar a las pacientes a la hora de afrontar el tratamiento de un cáncer. Acoge cuatro mesas de análisis dedicadas a los avances recientes en tumores de la mujer, los cánceres no ginecológicos, los mecanismos de soporte para las pacientes y los beneficios del ejercicio y la nutrición en mujeres con cáncer.

PREGUNTA.- ¿Cómo ayuda una buena nutrición durante el tratamiento del cáncer?

RESPUESTA.- Una buena nutrición es importante en los pacientes diagnosticados de cáncer. Durante el tratamiento es muy frecuente que se produzcan alteraciones del gusto, náuseas, vómitos, y es fundamental asegurar una ingesta calórica y de proteínas adecuada. En la actualidad, hay una corriente que recomienda a los pacientes comer menos, hacer ayunos y no tomar determinados alimentos, y eso es un gran error, porque la desnutrición y la dieta baja en proteínas es frecuente en nuestros pacientes.

P.- ¿Qué tipo de dieta deben seguir las personas durante el tratamiento del cáncer?

R.- Hay que intentar seguir una dieta equilibrada, con todos los nutrientes, especialmente frutas y verduras y siempre proteínas (carne, pescado, pollo y huevos), intentando comer pocas grasas, que dificultan la digestión y no son muy recomendables.

P.-Hay muchas personas que experimentan náuseas durante la quimioterapia. ¿Qué dieta es buena para ellos?

R.- Una dieta ligera, dividida en varias tomas al día, con los alimentos que más le apetezcan al paciente. En cualquier caso, gracias a los medicamentos de los que disponemos actualmente, cada vez los pacientes presentan menos náuseas y vómitos.

P.-¿Cómo se debe manejar la falta de apetito de los pacientes durante el tratamiento?

R.- En parte, como he comentado anteriormente, con una dieta ligera, con alimentos frescos y apetecibles, sin cargar mucho los platos y repartiendo la dieta en varias fracciones al día. En ocasiones, se precisa alguna medicación si la situación es muy grave.

P.-¿Qué alimentos están desaconsejados en los pacientes con cáncer? ¿Cuáles por el contrario se recomiendan?

R.- No hay ningún medicamento contraindicado en los pacientes con cáncer. Como ya he comentado, en la actualidad hay una corriente en la que se prohíbe a los pacientes tomar determinados alimentos, como el azúcar y los lácteos, y esto no está confirmado. Es cierto que se recomienda ingerir pocos azúcares (como en la población general), pero no hay problema por alguna ingesta ocasional. Y en cuanto a los lácteos es importante que los pacientes los ingieran para la salud ósea, que sufre mucho con determinados tratamientos.

P.-¿Cómo debe ser la dieta una vez superado el cáncer?

R.- Como la que recomendamos a toda la población: Dieta Mediterránea. Afortunadamente, vivimos en un país en que todos los alimentos que han demostrado ser beneficiosos para la prevención del cáncer los tenemos a mano y son baratos y de excelente calidad. Me refiero a nuestras frutas y verduras, legumbres y pescado fresco, y, sobre todo, a nuestro aceite de oliva (siempre virgen extra), la joya de nuestra dieta mediterránea.

P.-¿Cómo afecta el ejercicio físico a la enfermedad?

R.- En el cáncer de mama hay estudios que demuestran beneficio en supervivencia con ejercicio aeróbico y de fuerza supervisado. Es probable que en pocos años tengamos datos similares también en otros tumores. De lo que sí hay mucha literatura es sobre el beneficio en calidad de vida y tolerancia a los múltiples tratamientos en pacientes que comen bien y, sobre todo, hacen ejercicio físico durante el tratamiento. En cuanto a la prevención, varios ensayos demuestran que la práctica de ejercicio físico previene todo tipo de tumores, y parece que es dosis-dependiente. Es decir, cuánto más mejor. El extremo son los deportistas de élite, que tienen un 40% menos de riesgo de padecer un cáncer a lo largo de su vida.

P.-¿Cómo se aconseja practicarlo en las personas que por los tratamientos están muy cansadas?

R.- De forma controlada y supervisada. Es importante que las pacientes no hagan ejercicio a lo loco durante el tratamiento. Ya hay muchos especialistas formados y grupos a los que las mujeres pueden acudir para hacerlo de forma segura y controlada.

P.- ¿Existen programas especiales de ejercicio diseñados para sobrevivientes de cáncer?

R.- Claro, en muchos centros. Hay programas de ejercicio en grupo y la posibilidad de entrenar con un experto de forma individual. Nosotros tenemos el grupo «Corre en Rosa», que formamos Ramiro Matamoros (el gran corredor popular) y yo en 2015, gracias al cual entrenamos a mujeres con cáncer cada semana en el Polideportivo Valle de las Cañas en Pozuelo. Los entrenadores enseñan a las mujeres a correr y las entrenan para distintas carreras populares. Cada año organizamos un reto para nuestras pacientes y vamos a correr a diferentes lugares de Europa donde cada una de ellas cumple su reto (ya sea para caminar o para correr diferentes distancias) y corre con sus compañeras. Invitamos desde aquí a todas las pacientes que quieran unirse a ‘Corre en Rosa’.