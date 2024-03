Fact checked

El método Dukan o el Atkins, la dieta de la alcachofa, la de la col, la grupo sanguíneo… Llega la primavera y… de nuevo… nos empezamos a preocupar por esos kilos de más de cara al verano. Arranca la ‘operación biquini’ o traje de baño -ellos también quieren verse más delgados- y OKSALUD se interesa por el abordaje de las peligrosas dietas milagro, para lo que acude a la clínica Beatriz Beltrán en Barcelona y entrevista a su fundadora, Beatriz Beltrán.

Nos interesamos por el siguiente tema: las llamadas dietas milagro son perjudiciales para la salud. Pueden provocar desequilibrios en el metabolismo, conllevar una pérdida de nutrientes y vitaminas esenciales para nuestro organismo, pérdida de masa muscular y líquidos, lesiones cutáneas y gastrointestinales, osteoporosis, alteración en la coagulación sanguínea. Psicológicamente provocan irritabilidad y pueden llevar a la aparición de trastornos como la anorexia o la bulimia… Con todo, «lo importante no es adelgazar, lo importante es mantenerse en el peso, ese es el secreto del éxito», explica la doctora Beltrán, especialista en Medicina Estética, Nutrición y Antienvejecimiento.

PREGUNTA.- ¿Engordamos de un día para otro? No. ¿Por qué queremos adelgazar de un día para otro?

RESPUESTA.- En general no solemos engordar de un día para otro, suele ser un proceso gradual y progresivo donde vamos aumentando de forma progresiva un quilo, otro quilo, otro quilo… y finalmente llega un día que de golpe nos vemos y decimos «¡Ostras, nos hemos pasado!» y vemos que estamos un poco pasados de peso. Esto suele ser un cambio gradual y progresivo, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones existen problemas metabólicos que podrían provocar que nos engordáramos en un corto periodo de tiempo. Por eso, es muy importante realizar una valoración médica y también unos análisis de sangre para descartar que no hubiera ninguna causa metabólica que estuviera provocando que nosotros nos engordáramos por una causa adicional a que tengamos más ingesta de calorías. Por lo tanto, tampoco es sano adelgazar de un día para otro, se trata de encontrar el equilibrio, encontrar por qué se está engordando y, a partir de ahí, establecer una nutrición adecuada para conseguir encontrarnos con el peso adecuado. Las dietas milagro no existen, sí que es cierto que podemos adelgazar, pero lo importante no es adelgazar, lo importante es mantenerse en el peso, ese es el secreto del éxito.

P.- ¿Estamos perdiendo la educación alimentaria tan famosa en España por la dieta Mediterránea?

R.- Nachos, hamburguesas, pizzas… Así se alimentan muchos de nuestros menores en España.

P.- ¿Es usted partidaria de una asignatura sobre nutrición en la escuela?

R.- Respecto a la nutrición de nuestros jóvenes es fundamental una cultura de la nutrición. Es fundamental que en las aulas se les explique realmente cuáles son las pautas necesarias para conseguir una dieta sana y saludable, entender la diferencia entre lo que es saciar el hambre y lo que es una alimentación correcta y que es importante que sea una alimentación variada, que incluya frutas y verduras, que disminuyamos lo que son kilocalorías vacías con grasas saturadas, sobre todo con bollería, que no nos van a aportar más que calorías y no son alimentos con un valor energético nutricional adecuado.

P.- En primavera se disparan las peligrosas dietas milagro. ¿Cuáles son las cinco más ‘famosas’ este 2024?

R.- Dietas milagro existen muchas, por ejemplo, no quiero nombrar dietas porque lo que una persona es una dieta fantástica para otra la misma dieta es muy perjudicial. Por ese motivo más que en centrarnos en ver cuál es la mejor dieta tenemos que pensar quién es la persona que va a hacer esta dieta, cuáles son sus antecedentes médicos cuáles son sus hábitos y realizar una dieta adecuada para esa persona, incluso mezclando distintas dietas. Al final, nuestro objetivo es conseguir bajar de peso de forma saludable y mantenerlo en el tiempo creando esos hábitos.

P.- ¿Qué ocurre con ellas? Efectos de algunas….

R.- Por ejemplo, dietas de alto contenido proteico pueden parecer una dieta milagro y que, si se hace en personas que lo necesitan por las características, puede ser una dieta muy adecuada. Pero sí que es cierto que, quizá, no lo puede hacer todo el mundo. Entonces, yo más que explicar cuáles son las dietas milagro y cuáles funcionan y cuáles no funcionan, yo creo que hay que centrarnos en el paciente que tenemos delante y en qué necesita ese paciente, en cuáles son sus hábitos y, dentro de esos hábitos, es importante que nosotros, que tenemos un amplio conocimiento de la nutrición, que hacemos muchas dietas y que combinamos diferentes tipos de dietas, a partir de ahí decidamos cuál es la dieta que va a generar que el paciente se adhiera a ésta, es decir, que continúe esa dieta y que realmente no le sea complicada. Si, al final, ponemos una dieta muy muy complicada y el paciente la hace una determinada temporada y no cambiamos su estilo de vida y sus hábitos alimentarios, el paciente va a volver otra vez a hacer lo que hacía y eso no es beneficioso porque no estamos reeducando alimentariamente a nuestro paciente.

Se trata de hablar, se trata de entender y se trata de personalizar las dietas más adecuadas para todas las personas. Sí que es cierto que ahora también se están dando fármacos para la obesidad, que son buenos si se necesitan y están en indicación médica, pero no son buenos si se toman por tomar porque “se lo ha tomado mi amiga y esto le ha funcionado”. Entonces es importante aquí ponerse en manos de médicos, expertos, que hagamos un análisis y estudios metabólicos, y que valoremos individualmente cada caso y, a partir de ahí, decidir cuál es la pauta nutricional más adecuada.

P.- ¿Qué tenemos que hacer para perder peso de forma saludable? ¿Se consigue? ¿Cómo?

R.- El efecto rebote en las dietas no existe si se realiza una reeducación alimentaria adecuada. El efecto rebote es cuando se hace una dieta, se baja de peso, pero no se reeducada y posteriormente, ¿qué hago? Se vuelve a los hábitos que se tenían. Eso es un efecto rebote. El efecto rebote de las dietas es porque no ha existido una reeducación alimentaria.