El médico, cardiólogo, escritor y catedrático universitario Manuel Martínez-Sellés es presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) desde septiembre de 2020, donde llegó en plena pandemia mundial por Covid.

En su carta para el Día de la Epifanía del Señor, el jefe de sección de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que es católico, pidió la curación de una de sus ocho hijas que, con 18 años, ha pasado la Navidad a más de mil kilómetros de su familia por estar con Covid. Asimismo, deseó «una apuesta atrevida, creativa y eficaz para Atención Primaria, con la consiguiente asignación presupuestaria» y el apoyo definitivo que permita concretizar la iniciativa de crear el Museo Español de la Medicina. «No se me ocurre mejor homenaje a nuestros compañeros que tanto han luchado por sus pacientes en esta pandemia», declara.

PREGUNTA.- Creó usted un Comité Científico sobre Covid y esta pandemia le ha «robado» la mayor parte de su tiempo frente al ICOMEM. ¿Qué balance puede hacer sobre esta cuestión en relación a la gestión de la pandemia? ¿Cuáles han sido los mayores éxitos/aciertos y errores?

RESPUESTA.- Precisamente creo que nuestro mayor acierto ha sido la creación de este comité en el que expertos de distintas especialidades han podido asesorar tanto a nuestra junta como a todos nuestros colegiados. Quiero destacar que estas recomendaciones han sido eminentemente prácticas y con un alto nivel científico, habiendo originado, de momento, diez publicaciones bilingües en una revista de impacto. Errores, a posteriori, es evidente que ha habido muchos. En cualquier caso, hay que juzgar las tomas de decisiones con la información que estaba disponible en ese momento.

P.- ¿Cómo afrontar esta sexta ola? ¿Qué opina de medidas a la carta para las distintas comunidades? ¿Considera que la mascarilla ha de ser obligatoria en exteriores? ¿Cómo cree que ha de afrontarse la vuelta al cole? ¿Está politizado el Covid?

R.- Empiezo por la última, a la que, lamentablemente, tengo que contestar de forma afirmativa. Las otras son más preguntas para el comité anteriormente mencionado. De forma genérica, creo que tenemos que afrontar esta situación, más de tsunami que de ola en lo que respecta a contagios, con serenidad. Es evidente que la repercusión hospitalaria está siendo menor que en olas previas. Hay que insistir en la vacunación y en las medidas preventivas, incluyendo uso de mascarilla en interiores y en exteriores cuando no se pueda mantener distancia. Y esto también vale para la vuelta al cole.

P.- ¿Qué balance hace de estos meses, tan complicados a raíz de la pandemia, de gestión al frente del ICOMEM en las tres ‘patas’ de su programa: profesionalidad, ciencia e independencia? ¿Qué resultados se desprenden de la auditoría que se ha llevado a cabo? ¿Ha conseguido equilibrar en capital humano las distintas áreas del colegio?

R.- Creo que caminamos en buena dirección en los tres pilares, aunque todavía queda mucho por hacer. Los equilibrios en capital humano, en parte derivado de los informes de auditorías previas, no son sencillos, pero los estamos realizando. Seguimos siendo muy firmes en esos tres pilares y esto está teniendo consecuencias, a veces no agradables. Pero tengo claro que tenemos que persistir y ser firmes en los tres.

P.- ¿En qué cuestiones se centran sus relaciones con la Administración? ¿Qué avances hay respecto a la equiparación salarial con los países del entorno? ¿Y de mejoras laborales?

R.- Son varias las actuaciones que hemos tenido con la Consejería (Sanidad de la Comunidad de Madrid); por ejemplo, las que respectan a la formación y acreditación, a la carrera profesional, a la asistencia a los médicos jubilados, o la participación en los tribunales de las OPEs (oposiciones). Pero somos conscientes que varias de estas actuaciones todavía no se han concretado en los resultados que perseguimos y de que queda mucho para lograr esa equiparación salarial con los países de nuestro entorno. Necesitamos unas mejoras laborales que acaben con la sangría constante de buenos profesionales que deciden dar otro rumbo a su vida.

P.- Declaró usted al ser nombrado que los residentes (MIR) son el futuro de la profesión y había que asegurar unas condiciones óptimas para ellos. ¿Qué ha hecho el colegio en este sentido?

R.- Hemos realizado importantes mejorías en las actividades formativas y de acreditación y hemos aprobado una reducción de cuotas exclusiva para ellos. Al resto de los colegiados no les hemos subido la cuota lo que, dado el IPC, también es una bajada real para todos. Estamos trabajando con la Organización Médica Colegial (OMC) en la realización del primer Seminario sobre la Garantía de la Calidad en el Proceso de la Formación Médica Especializada. Queremos revisar las bases de nuestros Premios Fin de Residencia y potenciar las becas para rotaciones externas.

P.- ¿Qué consejo le diría a un joven MIR para llegar a ser un gran profesional?

R.- No es fácil dar consejos. Recientemente lo intentó el profesor López-Sendón (José Luis, jefe de Cardiología del Hospital Universitario La Paz de Madrid hasta 2019), un médico excelente, por quien tengo gran estima, y le han criticado mucho por ello. En lo que sí discrepo con él es que creo que hay que anteponer siempre la vida familiar/personal a la profesional. Es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Esto no quita para que la residencia sea un periodo apasionante, que hay que acometer con muchísimo esfuerzo. Todo empeño que se pone en esos 4-5 años será recompensado en el futuro con creces. No escatimaría esfuerzos, pero respetando la premisa anterior.

P.- ¿Tiene constancia de cómo y cuánto se está aplicando la eutanasia en Madrid? ¿El médico que está en contra de esta práctica está respaldado por su objeción de conciencia o está habiendo «caza de brujas»?

R.- Los datos sobre la eutanasia los tiene la Consejería de Sanidad de Madrid. Creo que es importante recordar qué dice nuestro Código Deontológico sobre esto, ya que cuando uno adquiere el cargo de presidente, tanto en el caso del Colegio de Médicos como en el de la OMC, jura o promete defender el Código Deontológico. Ese código, en su artículo 36.3 dice: «El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste». Un médico que está contra la eutanasia está respaldado, no solo por su derecho a la objeción de conciencia, sino también por su código deontológico. Lógicamente, sería intolerable cualquier tipo de «caza de brujas» que, hasta donde yo sé, no existe.

P.- La ministra Irene Montero considera imprescindible regular la objeción de conciencia de los médicos para garantizar el aborto.»El derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho a decidir de las mujeres», ha dicho. ¿Qué opina y qué piensa hacer desde el ICOMEM ante este debate?

R.- La objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido en la Carta Europea de Derechos Humanos y garantizado en nuestra constitución. Ninguna normativa puede regularlo y mucho menos limitarlo. De hecho, el Tribunal Constitucional ha declarado que la objeción de conciencia no exige de regulación jurídica específica de cara a poder ser reconocida. También nuestro Código Deontológico señala en su artículo 32 que el reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional. Por todo ello, creo que lo que plantea la ministra es inaceptable. Puede que sea un globo sonda previo a sacar plazas para médicos no objetores en hospitales públicos. Algo que también sería ilegal, ya que implica una discriminación de aquellos que se acogen al derecho de objeción.

P.- ¿Qué ha pedido a los Reyes Magos para este 2022?

R.- El nivel personal es íntimo por definición. De lo que se puede decir, les pedí la curación de una hija que ha tenido que pasar con 18 años la Navidad a más de mil kilómetros de nosotros por estar con Covid. Gracias a Dios ya está perfecta. A nivel profesional les pedí una apuesta atrevida, creativa y eficaz para Atención Primaria, con la consiguiente asignación presupuestaria. También, el apoyo definitivo que permita concretizar la iniciativa de crear el Museo Español de la Medicina, un proyecto común de ICOMEM, OMC, RANM, FACME y Conferencia de Decanos. No se me ocurre mejor homenaje a nuestros compañeros que tanto han luchado por sus pacientes en esta pandemia.