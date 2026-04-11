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El neurólogo experto en Parkinson del Instituto Clavel, el doctor Gabriel Salazar, ha destacado que «la estimulación cerebral profunda y los sistemas de infusión continua de medicación, como la levodopa intestinal o la apomorfina», permiten «controlar mejor los síntomas motores» de esta patología.

Estos tratamientos «no detienen la enfermedad», pero posibilitan «mejorar la autonomía», ha destacado, con motivo de la celebración, este sábado, 11 de abril, del Día Mundial del Parkinson. «También está ganando protagonismo la incorporación de tecnología para la monitorización continua», ha puesto de manifiesto.

Tal y como indican en este sentido desde el Instituto Clavel, en la actualidad se están produciendo avances significativos que mejoran de forma clara la calidad de vida de los pacientes. Al respecto, Salazar ha señalado que, «en los últimos años, la investigación se ha centrado en diferentes terapias con potencial para modificar el curso de la enfermedad».

«Entre ellas, destacan las basadas en anticuerpos, los inhibidores de la proteína LRRK2 y la utilización de fármacos originalmente desarrollados para la diabetes», ha continuado, para añadir que «estos tratamientos cuentan con una sólida base científica, pero todavía no han demostrado de forma concluyente que puedan frenar la progresión del Parkinson».

Terapias génicas

Además, se han puesto de relieve otras terapias, como las génicas y las celulares, que buscan restaurar los circuitos neuronales dañados. La terapia génica y el trasplante de neuronas dopaminérgicas representan líneas de investigación innovadoras, aunque, por el momento, permanecen en fases experimentales.

En Instituto Clavel, «lideramos desde hace más de un año una nueva línea de investigación en estimulación medular en enfermos de Parkinson», ha sostenido Salazar, quien ha agregado que, en este centro, son «pioneros en la aplicación de estimulación de corriente craneal percutánea (TCDS) y la aplicación de tractotomías con HIFU en pacientes jóvenes de Parkinson».

De hecho, «el pasado mes de marzo, aplicamos, por primera vez, una estrategia basada en implantar cuatro electrodos e ir apagando dos progresivamente y activando los otros dos», ha declarado, al tiempo que ha afirmado que la apuesta «es clara», siendo esta la de «investigar y potenciar la aplicación de diferentes terapias según los rasgos de la enfermedad que presente el paciente».