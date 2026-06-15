Ya está en vigor: la UE endurece las normas para los dueños de perros y gatos con un nuevo requisito obligatorio

La Unión Europea introdujo en el mes de abril la obligación de realizar un registro previo varios días antes del vuelo a quienes viajen con perros o gatos por Europa. Además, las autoridades han reforzado las verificaciones relacionadas con el pasaporte europeo para mascotas y la identificación obligatoria mediante microchip. Estas medidas se enmarcan en el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece los requisitos zoosanitarios aplicables a los desplazamientos sin fines comerciales de animales de compañía.

El microchip de identificación (o tatuaje realizado antes de 2011), la vacuna antirrábica en vigor y el Pasaporte Europeo para Animales de Compañía continúan siendo imprescindibles para viajar. Sin estos requisitos, la mascota no puede desplazarse entre países de la Unión Europea. Asimismo, en determinados países, como Irlanda o Finlandia, los perros deben recibir un tratamiento antiparasitario específico que debe quedar reflejado en la documentación oficial. Además, este procedimiento debe realizarse dentro de un plazo concreto, entre 24 y 120 horas antes de la llegada.

Nuevas normas para viajar con perros y gatos en Europa

Salvo en determinados casos, los animales de compañía pueden viajar entre países de la Unión Europea o acceder a la UE desde un país tercero siempre que cumplan una serie de requisitos básicos. Entre ellos, contar con un microchip compatible con la normativa europea de identificación animal (o un tatuaje claramente legible realizado antes del 3 de julio de 2011), tener de la vacuna contra la rabia en vigor y, cuando proceda, haberse sometido a una prueba de valoración de anticuerpos antirrábicos para los desplazamientos desde determinados países no pertenecientes a la UE.

Además, en función del destino, pueden exigirse medidas sanitarias adicionales. Los perros que viajen a territorios libres del parásito Echinococcus multilocularis, como Finlandia, Irlanda, Malta, Noruega o Irlanda del Norte, deberán haber recibido el tratamiento antiparasitario correspondiente. Asimismo, cuando el viaje se realice desde un país no perteneciente a la UE, un veterinario oficial deberá certificar que el animal es apto para viajar. La documentación obligatoria incluye un pasaporte europeo válido para desplazamientos dentro de la UE y desde Irlanda del Norte, o un certificado zoosanitario de la UE cuando el origen sea un país tercero.

«El pasaporte europeo para animales de compañía es un documento de identificación que sigue un modelo estándar de la UE y es obligatorio para viajar entre países de la UE. El pasaporte europeo para animales de compañía (perros, gatos y hurones) solo se expide a los propietarios de animales de compañía que residan en la UE. Contiene una descripción y datos de tu animal de compañía, como son el código de su transpondedor o de su tatuaje, así como su historia clínica (por ejemplo, la vacuna antirrábica) y los datos de contacto del propietario y del veterinario que expidió el pasaporte.

El pasaporte lo puede expedir cualquier veterinario autorizado (autorizado por las autoridades competentes para expedir pasaportes para animales de compañía). El pasaporte para animales de compañía es válido siempre y cuando la información sanitaria (por ejemplo, la vacuna antirrábica) esté al día», detalla la Unión Europea.

Las nuevas medidas impulsadas por la Unión Europea buscan mejorar la trazabilidad de los animales de compañía mediante el refuerzo de los requisitos técnicos de los microchips y la incorporación del código del país de origen en los sistemas de identificación. Asimismo, pretenden reducir el riesgo de propagación de enfermedades a través de controles sanitarios más específicos y adaptados a cada especie.

Otro de los objetivos es combatir el tráfico ilegal de animales y evitar que determinados desplazamientos con fines comerciales se presenten como viajes particulares. Además, la normativa pretende armonizar los procedimientos entre todos los Estados miembros, eliminando diferencias en la aplicación de las reglas y cerrando posibles vacíos legales que dificultaban el control de estos movimientos.

Viajar con la mascota de otra persona

La legislación europea establece que los animales de compañía deben viajar, por norma general, acompañados por su propietario. Esta medida tiene como finalidad reforzar los controles y evitar posibles casos de fraude, tráfico ilegal de animales o desplazamientos comerciales encubiertos como viajes particulares.

Sin embargo, la normativa contempla una excepción. El propietario puede autorizar por escrito a otra persona para que viaje con la mascota, siempre que su propio desplazamiento tenga lugar dentro de los cinco días anteriores o posteriores al del animal. Si la mascota viaja sola o no se cumple este plazo, el traslado podría ser considerado de carácter comercial y estaría sujeto a requisitos sanitarios y administrativos más exigentes.

La nueva regulación refuerza los controles sobre la documentación de los animales de compañía. Desde el 22 de abril, la emisión del pasaporte europeo queda reservada a veterinarios autorizados, garantizando así una mayor seguridad en el proceso. Este documento tiene validez durante toda la vida de la mascota, siempre que los datos y requisitos sanitarios se mantengan correctamente actualizados.