Fact checked

El uso de marihuana con fines terapéuticos ha suscitado un amplio debate en todo el mundo, y España no es una excepción tras la entrada en los próximos días del real decreto que permitirá su uso con fines terapéuticos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha protagonizado recientemente una discusión sobre el consumo del cannabis medicinal en pacientes con ciertas dolencias y enfermedades y su doble rasero al rechazar al uso de cigarrillos electrónicos o vapers, a pesar de haberse demostrado científicamente que al no haber una combustión en estos productos, como en el caso del cigarrillo convencional, no hay consumo de sustancias químicas nocivas.

En un contexto de rigor científico, que es el enfoque que debe guiar las decisiones sanitarias, al examinar los efectos de la marihuana en la salud humana, los cardiólogos han advertido que, ya sea fumada, vapeada o masticada, el cannabis duplica el riesgo de sufrir infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares o arritmias como la fibrilación auricular.

Al analizar de manera equilibrada el uso de los cigarrillos electrónicos, es importante señalar que no son tan perjudiciales como algunas fuentes, incluidas las autoridades sanitarias, sugieren. Un vaper es un dispositivo electrónico que permite la inhalación de nicotina en forma de vapor, sin la combustión característica de los cigarrillos convencionales. En lugar de quemar tabaco, estos dispositivos calientan un líquido que generalmente contiene nicotina, lo que evita la generación de humo y, por lo tanto, reduce la exposición a las toxinas presentes en la combustión.

Por este motivo, si se sitúa a los vapers frente al tabaco convencional, nos encontramos con una reducción drástica de sustancias tóxicas. El tabaco quemado genera más de 7.000 sustancias químicas, muchas de las cuales son altamente tóxicas. En comparación, el vapor de los cigarrillos electrónicos no contiene significativamente sustancias químicas. Así, la evidencia sugiere que pueden ser entre un 90% y un 95% menos perjudiciales que fumar cigarrillos tradicionales.

Entonces, ¿a qué se debe la inquietante persecución de la ministra, Mónica García, hacia estos productos? En primer lugar, parece más un interés de populismo sanitario que de avanzar hacia otros contextos de regulación recreativa y conseguir la reducción en el consumo de tabaco.

El real decreto sobre el uso de cannabis en España, que ha salido a consulta pública recientemente, se pretende que se utilice esta droga como un tratamiento más dentro del arsenal terapéutico y, según la ministra, avalado por la evidencia científica, pero hasta el momento no se ha evidenciado el informe de la Agencia Española del Medicamento.

Eurobarómetro del consumo en España

El Eurobarómetro 2024 recoge las actitudes de los europeos hacia los productos de tabaco y relacionados. El informe de 2024 indica que el 24% de los españoles encuestados fuma productos tradicionales. De ellos, el 70% fuma a diario cigarrillos y el 24% fuma a diario tabaco de liar. Aunque se hable mucho de los nuevos productos, el consumo de cigarrillos electrónicos y tabaco calentado en España es aún muy minoritario. Sólo el 2% consume habitualmente cigarrillos electrónicos y un 1% tabaco calentado, (2% en UE). La gran mayoría no los ha utilizado nunca (85% ecig y 95% tabaco calentado).

Sin embargo, y como se ha señalado anteriormente, científicamente se ha demostrado que el uso de los vapers no conlleva exposición a sustancias tóxicas. Es, por este motivo, por el que países con un control mucho más rígido que España como la Agencia Americana de Medicamentos y Alimentos (FDA en sus siglas en inglés) anunciaron ya

en julio de 2017, una nueva hoja de ruta para la regulación sobre el tabaco y la nicotina. El organismo americano afirmó que no existe ningún producto del tabaco que no sea perjudicial. Si bien, afirma que alternativas como el tabaco calentado pueden ayudar a reducir el riesgo de daño relacionados con el tabaquismo para los fumadores adultos que cambian a ellos por completo.

Sin duda alguna, ha sido una decisión histórica de la FDA sobre el dispositivo de calentamiento de tabaco de PMI. Así, este organismo internacional toma una decisión histórica sobre el dispositivo para tabaco calentado desarrollado por PMI, autorizando su comercialización como un Producto de Tabaco de Riesgo Modificado, con un mensaje de exposición reducida.

¿Qué sugieren otros países?

Suecia

Según el último informe de la organización Smoke Free Sweden No smoke, less harm en Suecia, casi uno de cada cuatro adultos consume nicotina a diario. Es el mismo nivel de consumo de nicotina que en el resto de Europa. Sin embargo, la incidencia del cáncer en Suecia es un 41% inferior a la media europea y ocurren menos de la mitad de las

muertes relacionadas con el tabaco que sufren 24 de sus 26 vecinos de la UE. Además, en los últimos 15 años, este país ha reducido sus tasas de tabaquismo del 15% en 2008, al 5,6% en 2022, siendo la tasa más baja de toda la UE. Esta cifra indica que el país escandinavo se convertirá pronto en el primer país europeo en alcanzar el umbral oficial de libre de humo.

Reino Unido

En septiembre del 2022, el Public Health of England (PHE) publicó su última revisión de evidencia científica sobre los cigarrillos electrónicos, realizada por expertos independientes. En él se recogía que, a corto y medio plazo, el vapeo supone sólo una pequeña fracción del riesgo de fumar. Basándose en las pruebas revisadas, el PHE estima que, en términos generales, el vapeo es al menos un 95% menos perjudicial que fumar cigarrillos.

Asimismo, el NHS puso en marcha a finales de 2023 su campaña Better Health para promover hábitos saludables, siendo uno de los focos de la campaña el dejar de fumar, promueven el vapeo como herramienta para dejar de fumar. Para promover el vapeo, el NHS recoge en su web de manera clara los mitos y realidades del vapeo, abordando los principales mitos existentes en torno al vapeo y los contraponía a los hechos basados en evidencia científica.

Japón

En los últimos 10 años, millones de fumadores adultos japoneses han empezado a utilizar dispositivos para tabaco calentado, lo que ha provocado un descenso sin precedentes del 52% en las ventas de cigarrillos. El último documento divulgativo publicado por The Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR), un proyecto de la agencia de salud pública Knowledge- Action-Change (K-A-C), con sede en el Reino Unido, destaca la increíble reducción de las ventas de cigarrillos que ha tenido lugar en Japón debido a la introducción de los productos de tabaco calentado.