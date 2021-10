Todos sabemos que debemos comer alimentos sanos y bien variados. Pero hay algunos que hacen peligrar nuestra salud, así que destierra este alimento de tu dieta y podrás ganar en salud y además adelgazar un quilo cada semana. Es fácil, solo tienes que ir reduciéndolo poco a poco.

No solamente hay que quitar un alimento si no muchos otros, como los procesados. Además se recomienda aumentar la ingesta de frutas, verduras, hortalizas y pescados.

En este caso, nos referimos a desterrar de tu dieta al azúcar, que además está presente en muchos alimentos procesados y bollería, y no es nada sano.

¿Cuánto azúcar debemos tomar al día?

La OMS recomienda que los azúcares simples no deberían superar el 10% de la ingesta energética diaria. De manera que si tomas 1.800 Kcal diarias, debería tomar un máximo de 23 g de azúcares al día.

Un total de 3,5 cucharadas de postre diario, algo que realmente no cumple la mayoría de personas pues nos pasamos con el azúcar y esto no es nada bueno.

¿Por qué dejar de lado el azúcar de tu dieta diaria?

Según DKV, un consumo excesivo se asocia a un mayor riesgo de desarrollar obesidad, y por ende, enfermedades vasculares y metabólicas según alertan los endocrinos.

Además, los expertos aseguran que se gana en salud y no solo esto si no que se puede llegar a perder un quilo a la semana si no abusamos de este alimento.

¿Dónde encontramos más azúcar?

Realmente está presente en muchos alimentos, incluso algunos que son saludables, como las frutas. Por esto debemos limitar su consumo ahora antes de que sea demasiado tarde y que podemos desarrollar algunas de las enfermedades vistas anteriormente.

Así, encontramos más azúcar especialmente en la bollería, en aquellas bebidas azucaradas, que los expertos también establecen que hay que alejar de nuestras vidas, los procesados y algunos productos industriales que, si se abusa de ellos, también son malos para la salud. Por ello destierra este alimento ya de tu dieta.

El alcohol también es fuente de azúcar y además engorda, así que lo mejor es beber agua y tener en cuenta otras bebidas alternativas bajas en este ingrediente. Otra cosa es cuando nos pasamos con él a la hora de aliñar pastelería, leche o bien en el café, debemos echar solo lo necesario para ese día.

Con el tiempo, y aunque estemos acostumbrados a los alimentos algo más dulces, verás como el sabor amargo te irá calando y será ya mejor en tu dieta diaria.