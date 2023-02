¡Cuidado!: descubre las zonas con más patógenos de la oficina

Fact checked

Si bien la mayoría de los microorganismos con los que convivimos no representan ningún riesgo para nuestra salud, hay otros peligrosos. Están tanto en las casas como en el trabajo, y por eso es imprescindible conocer cuáles son las zonas con más patógenos de la oficina. Pues convives con ellos a diario.

Disponer de esta información es clave para estar atentos a nuestro contacto con los espacios que tocamos a diario. Y como sabes debes lavarte las manos varias veces una vez estés allí.

Sobre todo, pensando en evitar las diferentes enfermedades que se transmiten a partir de los virus, las bacterias y los gérmenes.

Las zonas con más patógenos de la oficina

Botones del ascensor

Tiene sentido, por la enorme cantidad de personas que los usan todos los días, que los botones del ascensor lideren este ránking. Científicos de la Universidad de Toronto elaboraron un estudio en el que detallan cómo éstos son más sucios que los inodoros. Con la covid esto quedo claro e inmediatamente al tocarlo nos aplicábamos el gel correspondiente en las manos, debemos seguir haciéndolo.

Agarradores de puertas

En simultáneo con los anteriores, los agarradores de puertas están entre los elementos que más se utilizan… y entre los más contaminados. La mayoría de los individuos no suelen llevar las manos limpias. Eso explica por qué deberías ser cuidadoso al manipular los agarradores.

Mesa de escritorio

En las mesas pasamos la mayor parte del día mientras trabajamos por lo que no es extraño que los escritorios y similares puedan representar un potencial problema de salud, y especialmente en esos casos en los que son compartidos por muchos empleados. Se supone que lo vienen a limpiar, pero no está de más que nosotros también lo hagamos por nuestro bien.

Teclado y ratón de ordenador

Dos de los accesorios indispensables para hacernos las tareas más sencillas son el teclado y el ratón del ordenador, que no tardan demasiado en acabar repletos de bacterias que trasladamos porque pasan por las manos de todos los que tocan el ordenador, al ser la herramienta de trabajo que más se usa.

Baños

A pesar de su mala fama, los baños no comprometen más nuestro bienestar que todos los rincones previamente mencionados. Considerando que solemos lavarnos las manos al salir de ellos, las probabilidades de un contagio no son tan elevadas. Si bien debes tener cuidado, ver cómo está la tapa de wáter, no sentarte en ella si no está en condiciones, etc.