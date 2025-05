Si te equivocas no hay vuelta atrás: comunicado importante de Banco de España por estas transferencias

Cada vez son más las personas que, en lugar de usar efectivo o incluso la tarjeta, recurren a las transferencias bancarias para enviar dinero de forma rápida y cómoda. Ya sea para pagar el alquiler, devolverle un dinero a un amigo o cerrar una compra, esta opción se ha convertido en una herramienta cotidiana. Sin embargo, lo que muchos usuarios no tienen en cuenta es que esta aparente sencillez puede esconder riesgos serios si no se actúa con la debida precaución y de los que ha advertido el Banco de España. De modo que si estás acostumbrado a hacer transferencias, debes estar atento a lo que avisan.

Y es que, a diferencia de otras formas de pago como Bizum o algunas plataformas digitales, las transferencias no se pueden anular una vez ejecutadas. Así lo ha recordado el Banco de España, que avisa de forma clara y contundente: si te equivocas al introducir los datos del destinatario, no hay una opción automática para recuperar el dinero. Este aviso llega además en un momento clave, en el que parece que están a la orden del día los fraudes relacionados con falsas reservas de alquiler y otros engaños similares. Con todo, el organismo quiere poner el foco en la importancia de verificar bien cada dato antes de confirmar una transferencia. Un simple error al escribir un número de cuenta puede ser suficiente para perder una suma de dinero de forma irreversible. Y es que, una vez el dinero ha salido de nuestra cuenta y ha llegado a la de otra persona, no hay botón de deshacer. En muchos casos, sólo la colaboración del receptor o una acción judicial puede ofrecer alguna esperanza de recuperación.

El Banco de España avisa sobre las transferencias bancarias

Las transferencias bancarias son una de las operaciones más seguras y extendidas dentro del sistema financiero actual, pero su eficacia técnica tiene un precio: su irreversibilidad. Cuando se confirma una transferencia, esta pasa por un proceso de validación casi instantáneo y, si no hay ningún bloqueo técnico o de seguridad, el dinero se transfiere directamente al destinatario. Por ello, no existe un margen de error, en el que tengamos tiempo de arrepentirnos.

Este funcionamiento es lo que las convierte en una herramienta tan eficaz, pero también en un arma de doble filo. Si cometemos un fallo al escribir por ejemplo el IBAN o enviamos dinero a una cuenta equivocada por cualquier motivo, el banco no tiene potestad para revertir la operación por sí solo. Únicamente nos va a poder ayudar actuando como mediador, intentando que el banco receptor contacte con el titular y solicite la devolución. Pero aquí entra en juego un factor crucial: la voluntad del receptor. Si no quiere devolverlo, el proceso se complica, y mucho.

Además, aunque el error sea evidente, el sistema legal actual no contempla mecanismos automáticos para recuperar el dinero. El siguiente paso sería acudir a la vía judicial, con los tiempos y costes que esto implica. Por eso, el Banco de España insiste en que es fundamental revisar bien los datos antes de enviar dinero, especialmente si se trata de grandes cantidades o de pagos a desconocidos.

Cuidado con los alquileres falsos

Precisamente, advirtiendo sobre las transferencias, el Banco de España alerta sobre los posibles fraudes que implica este tipo de operativa. Y uno de los que más se producen actualmente, tiene que ver con el pago de reservas de piso de alquiler, que en realidad no existen o no están disponibles.

En este fraude, los estafadores publican anuncios atractivos en portales conocidos, con fotos de pisos bien ubicados y precios por debajo del mercado. Cuando un interesado muestra interés, el supuesto propietario le dice que necesita una transferencia bancaria como señal para reservar el piso.

Las excusas para no enseñar el inmueble en persona son variadas: que está en el extranjero, que no puede desplazarse o que solo lo alquila a quien pague primero. Todo se gestiona por correo o mensajería, sin contacto físico, y con cierta urgencia para que el posible inquilino no tenga tiempo de dudar. Una vez se envía el dinero, el anunciante desaparece, bloquea al usuario y elimina su rastro. Y aquí es donde entra el verdadero problema: como el pago se ha hecho por transferencia, no se puede cancelar ni reclamar automáticamente.

Ante esta situación, el Banco de España insiste en no realizar pagos anticipados sin garantías. Es decir, nunca enviar dinero sin haber firmado un contrato y sin tener datos verificables del arrendador.

Cómo evitar errores con las transferencias

El primer paso para evitar disgustos con las transferencias bancarias es tomarse el tiempo necesario antes de realizar cualquier operación. Puede parecer una obviedad, pero muchos errores ocurren por prisas o por no revisar bien los datos. El número de cuenta (IBAN) debe comprobarse con calma, asegurándonos de que no falta ningún dígito y de que pertenece al destinatario correcto.

También es recomendable guardar algún tipo de prueba del motivo del envío, especialmente si se trata de operaciones con personas desconocidas. Un correo, una conversación, un presupuesto… cualquier documento que demuestre por qué se ha hecho la transferencia puede ser útil en caso de tener que acudir a los tribunales. Además, si se trata de pagos recurrentes o de cierta cuantía, lo ideal es establecer algún mecanismo de verificación adicional, como una llamada previa o un mensaje de confirmación.

Por último, si cometemos un error, es importante actuar rápido. Avisar al banco emisor, explicar la situación y solicitar que contacten con la entidad del destinatario. Si hay suerte y la persona que ha recibido el dinero accede a devolverlo, la situación se puede resolver de forma amistosa. Pero si no es así, solo quedará acudir a un abogado. En cualquier caso, más vale prevenir que lamentar, y en el mundo de las transferencias bancarias, ese refrán cobra más sentido que nunca.