Feijóo subraya la importancia del 8J para echar a Sánchez: «Tiene más allegados imputados que ministros»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento este sábado en Zaragoza para asistir a la manifestación convocada el 8 de junio en Madrid «sin siglas de nadie» porque está en juego «mucho más que un partido político». El líder de la oposición se ha preguntado por qué la política española se ha convertido «en una página de sucesos» y ha criticado que el presidente Pedro Sánchez tiene «más allegados imputados que miembros en el Gobierno».

«España nunca ha tenido un Gobierno tan débil y un presidente tan rodeado de corrupción», ha señalado el popular. Por lo tanto, según esgrime Feijóo, nunca ha sido tan necesario un cambio en España. «Hay que restituir la moral, los valores y la decencia en la política. Hay que reconstruir todo lo que Sánchez ha destruido, y lo vamos a hacer», ha apuntado Feijóo.

«Es sorprendente que el Gobierno deje de apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado para que investigue lo que está pasando. Hemos pasado a investigar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desde el Gobierno, para que estas no puedan investigar al Gobierno», ha argumentado.

Por este motivo, Feijóo ha animado a participar en la manifestación que tendrá lugar el próximo 8 de junio, en la que participaran los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. «Esperamos a todos los que están hartos de la degradación y a quienes quieren un cambio de verdad. Nosotros organizamos la manifestación? Retiramos nuestras siglas de ella», ha recalcado. «Si me callase con lo que está ocurriendo en mi país, estaríamos incumpliendo nuestra obligación. No queremos mafia, queremos democracia. Y eso es lo que vamos a pedir todos juntos, voten a quien voten», ha sentenciado el líder de los populares.

Por su parte, el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha hecho un llamamiento a todos los vecinos «honrados, con sentido común, decentes y de bien» a manifestarse el próximo domingo 8 de junio contra el Gobierno de Pedro Sánchez y gritar «mafia o democracia». Y no tiene duda de que todo el territorio «estará con la democracia» y «denunciará la mafia del PSOE».

«El poder de Moncloa trata de luchar contra la Guardia Civil, los jueces, fiscales y periodistas que denuncian la corrupción», ha criticado Azcón. Unos «escándalos» que, sostiene el presidente aragonés, «se van tapando» con otros nuevos, como un sabotaje que “era mentira” o unos mensajes de Whatsapp contra Lambán, a quien incluso ha salido a defender.

«No se merece que Sánchez le llame petardo. Ya que no le va a defender el PSOE, le vamos a defender aquí. El presidente de una comunidad no se merece que el presidente del Gobierno se dirija a él como petardo y ni un diputado haya salido a defenderlo. Ellos sabrán», ha cuestionado.

Siete pecados capitales

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cree que los siete años que se cumplen de Gobierno nacional del PSOE «se pueden resumir en los siete pecados capitales» y, «contra eso, la receta es la buena política» que encarnan los gobiernos autonómicos populares. Gamarra ha intervenido en un acto ante dirigentes y militantes del PP de La Rioja para conmemorar los dos años de Ejecutivo popular en La Rioja, presidido por Gonzalo Capellán.

La secretaria general del PP y exalcaldesa de Logroño ha repasado cómo el «sanchismo» y el Gobierno de España del PSOE encarna la ira «porque quieren que los españoles nos llevemos mal»; y la gula «porque no hacen más que recaudar, hasta 140.000 millones más».

A ello ha sumado la soberbia, que «parece la marca de la casa y si tratan así a los de dentro, no me extraña cómo nos tratan a los de fuera» y la lujuria, «de la que parece que Ábalos estaba pecando desde el primer momento». También ha aludido a la pereza «porque les parece normal enchufar a la gente y que no vaya a trabajar»; a la envidia, «que la tienen de nosotros (PP), de los gobiernos (autonómicos) que funcionan»; y la avaricia «porque tratan de copar todas las administraciones, de acabar con la separación de poderes y los contrapesos».