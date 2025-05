El PP no exhibirá su logo en la manifestación del 8J: «Será un acto de país abierto a todos»

El Partido Popular no exhibirá su logo ni su imagen corporativa en la manifestación convocada por él mismo para el próximo día 8 de junio en Madrid. Según han comunicado fuentes de Génova, Alberto Núñez Feijóo ha dado instrucciones expresas de que la concentración «no sea un acto de partido sino un acto de país».

El anuncio llega un día después de animar a los españoles a salir a la calle y tras haberse puesto en contacto con numerosas asociaciones constitucionalistas de la sociedad civil. A todas ellas las ha invitado a secundar la marcha que se desarrollará en la madrileña Plaza de España a partir de las 11:00 horas de la mañana.

«Sin siglas porque he pedido que no se pongan, que esto va mucho más allá de los límites de nuestro partido. Pero poniendo toda la estructura y la ilusión del primer partido de España a disposición de nuestro país. Le vamos a plantar cara a este Gobierno. Les vamos a decir ‘basta’, acaben con esta degradación. Y a los españoles les vamos a pedir que respondan: O mafia o democracia», ha afirmado Feijóo.

Fuentes de Génova explican que «con este planteamiento, Feijóo pretende que la concentración no sea un acto de partido sino un acto de país al que puedan acercarse personas de diferentes sensibilidades. El logo del PP no servirá de excusa para nadie para no plantar cara en la calles al Gobierno de Pedro Sánchez».

Aznar y Rajoy, confirmados

Este viernes, los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy han confirmado su presencia en la manifestación contra la «mafia» del Gobierno de Pedro Sánchez. Con su presencia además, ambos líderes del PP desmuestran así su respaldo unánime a Feijóo, que decidió apostar por movilizar la calle en lugar de presentar una moción de censura para la que carece de apoyos suficientes.

Según ha podido saber este medio, en el deseo de Feijóo está que la concentración sea multitudinaria. Todo para conseguir que casi medio millón de personas se congreguen en las inmediaciones de la madrileña Plaza de España.

No obstante, se está acordando que se puedan desarrollar otras protestas o acciones lideradas por el PP en otras provincias del país para aquellos que no se puedan desplazar hasta Madrid.

Por el «carácter unitario de la marcha»

Hasta el momento han confirmado su asistencia las asociaciones civiles como Foro Libertad y Alternativa, presidida por Alejo Vidal-Quadras, y Neos, fundación de Jaime Mayor Oreja.

A través de sus redes sociales, ambos ex políticos aseguraban la importancia del evento. «Debemos atender a este petición y activar a todas las entidades amigas para que el clamor de la calle sea tan potente que tenga su repercusión nacional e internacional», señaló Vidal-Quadras.

Mayor Oreja, por su parte, emitió también un comunicado a través de su fundación comunicando su deseo de que tanto el PP como Vox pudiesen «reforzar el carácter unitario» de esta movilización. Otras, como Pie en Pared, fundada por Marcos de Quinto, le ha reprochado al líder del PP, horas después de anunciar la convocatoria, que él la fuera a encabezar.