Juan Mesa Guerrero, más conocido como Labi Champion, ha conseguido consolidarse como una de las figuras más icónicas y conocidas de Ibiza (a pesar de ser almeriense de nacimiento). Llegó a la isla cuando aún era un adolescente y, desde entonces, no ha querido salir de ella. Y es que se ha caracterizado por ser el ángel de la guarda de muchos rostros conocidos del país. Aunque sin duda, en el ámbito donde más amistades ha forjado ha sido en el futbolístico. En su agenda de contactos cercanos destacan nombres como José Antonio Camacho, Xabi Alonso, Pepe Reina o Fernando Hierro, entre muchos otros. No obstante, se podría decir que Joaquín Sánchez, ex jugador del Betis, siempre ha sido especial para él. Tanto es así, que se encargó de organizar su despedida de soltero.

Fue en el año 2005, justo unas semanas antes de darse el «sí, quiero» con Susana Saborido, cuando Joaquín se juntó con sus compañeros y amigos en Ibiza para despedirse para siempre de su soltería. Labi Champion asegura que se trasladaron hasta la isla pitiusa «toreros y futbolistas», aunque destaca que, sobre todo, había amigos del gaditano. De hecho, Labi recuerda aquella fiesta como si fuera «la verbena de la Paloma». «Teníamos un amigo con un barco y hicimos la despedida en el barco. Nos perseguía todo el mundo y todos los programas», contaba Labi para LOOK.

Labi Champion en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, sin entrar en muchos detalles sobre lo que ocurrió durante la fiesta, Labi Champion ha querido compartir con este periódico una anécdota que, hasta ahora, no había salido a la luz. «A Joaquín yo le tengo un cariño especial. A Susana, yo la llamo Culoni en el buen sentido de la palabra y, al cabo de los meses de hacer la despedida, me coge y me dice: Te doy 12.000 euros si me cuentas la despedida de Joaquín. Y yo le dije: No puedo, porque Joaquín me da 18.000», contaba entre risas en forma de anécdota.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido en el día de su boda. (Foto: Gtres)

A día de hoy, Labi continúa siendo uno de los amigos más cercanos de Joaquín. De hecho, durante la entrevista que ha concedido a este medio, también ha recordado con nostalgia cómo ha visto crecer a sus dos hijas, Daniela y Salma. Además, haciendo referencia a la carismática forma de ser de Joaquín, Labi ha querido aclarar la percepción que, en ocasiones, se tiene de los deportistas andaluces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Labi Champion (@labichampion)

«Yo siempre he dicho que los futbolistas son humanos ante todo. Cada uno es un ser humano diferente. Por ejemplo, Andrés Iniesta o Fernando Torres, que son dos auténticos fenómenos, son diferentes a Sergio Ramos, Pepe Reina o Joaquín. ¿Por qué? Porque Fernando Torres e Iniesta mañana tienen que ir a la concentración a las 11:00 horas y están a las 10:30 horas. El resto llega a las 10:30 horas, pero hay un timbaleo de flamenco y se paran y llegan a las 11:05 horas. Son diferentes, porque es una alegría diferente. Los andaluces somos así por nuestras raíces», sentenciaba. «Pepe Reina, Joaquín y Sergio Ramos son bellísimas personas. No son golfos. Son alegres, que levantan el humor a los compañeros. Y tienen una forma de ser carismática», concluía.