Fact checked

Se ha demostrado que protegerse del sol ayuda a prevenir el cáncer de piel, uno de los 3 tumores más frecuentes entre los jóvenes europeos, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según los resultados del Estudio SAFE (Sunscreen Assessment Family Experience), elaborado por Pierre Fabre y Eau Thermale Avène y en el que han participado más de 50.000 personas de entre 16 y 54 años de 20 países, incluido España, sólo el 21% de los jóvenes considera prioritario protegerse del sol para evitar un cáncer de piel, aunque el 40% reconoce que les preocupa padecerlo.

Asimismo, el trabajo ha evidenciado que sólo el 59% de los adultos protege a los niños del sol y menos del 25% les reaplica protección solar cada dos horas. Las principales razones para no reaplicarse el fotoprotector cada dos horas, como así lo aconsejan los dermatólogos y organismos oficiales, es debido a la pereza que da aplicarlo o al precio de los productos de protección solar.

En este sentido, el doctor Miguel Sánchez Viera, director y dermatólogo del Instituto de Dermatología Integral (IDEI) explica a OKSALUD cuáles son los errores que solemos cometer cuando nos ponemos protección solar:

No usar crema solar durante todo el año. Lo principal es saber que todas las personas deben utilizar fotoprotector solar no sólo en verano, sino durante todo el año, ya que estamos sometidos a sus rayos ultravioleta durante 12 meses. En los meses de más calor, que abarcan la primavera y el verano, hay que utilizar un factor de protección 50 incluso cuando nuestra piel ya está un poco bronceada, ya que nos protegerá de posibles quemaduras. El resto del año, podemos utilizar un factor 30 en las horas centrales del día, si, por ejemplo, vamos a hacer deporte o vamos a estar bajo el sol muchas horas. De esta forma conseguiremos evitar no solo las quemaduras, sino también un envejecimiento prematuro (manchas, arrugas, flacidez y deshidratación).

Aplicarse la crema solar en el momento de la exposición solar. La crema solar debe aplicarse media hora antes de la exposición al sol para que sus principios activos “hagan su trabajo” y eviten que nos quememos al ir a la playa, piscina, montaña, dar un paseo o hacer ejercicio al aire libre.

Echarse fotoprotector solo una vez.

El fotoprotector debe reaplicarse cada dos horas ya que su eficacia va desapareciendo. Pero si nos bañamos o sudamos mucho, debe volver aplicarse inmediatamente para que el agua o el sudor hagan un efecto lavado y se eliminen de la piel.

Usar poca cantidad. Ser generosos a la hora de aplicarlo. Se recomienda usar 2 mg por cada centímetro cuadrado de piel, es decir, unos 30 mg cada vez que aplicamos la crema. La crema solar debe cubrir todas las partes del cuerpo por igual, ya que todas son susceptibles de sufrir una quemadura (si están se repiten en las mismas zonas, se convierten en un factor de riesgo de sufrir un cáncer de piel con el paso del tiempo).

Olvidar algunas zonas del cuerpo. Aplicarlo en todo el cuerpo sin olvidar zonas como son la cabeza (en las personas con alopecia o con poca densidad capilar), la nuca, las orejas, los empeines, debajo de las mamas y las manos (muchas veces las lavamos tras echarnos crema porque nos molesta que estén oleosas o manchadas). Además, es recomendable utilizar gorros, sombreros o gorras, además de utilizar prendas holgadas y ligeras.

Tomar el sol durante todo el día. Aunque utilicemos crema solar, no hay que exponerse al sol en las horas centrales del día (entre las 12 y las 17:00 horas). Y los menores de 3 años no deben ser expuestos al sol porque el mecanismo de defensa frente a las agresiones que todos tenemos todavía no está totalmente maduro o desarrollado.