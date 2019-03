5 consejos para preparar nuestra primera carrera

En la primera carrera, es importante trazarse un plan de entrenamiento, sea cuáles sean el número de km a correr.

Si ya hace algún tiempo que corres, pero todavía no has hecho ninguna carrera, ya va siendo hora. Para preparar la primera carrera, la clave está en entrenar muy bien y estar plenamente motivado. Es mejor no hacer demasiado caso al resto de runners, fijarse una meta para superarnos y descansar.

Es importante trazarse un plan de entrenamiento, sea cuáles sean el número de km a correr, con el fin de poder rendir y no abandonar en la primera carrera. ¿Empezamos?

Entrenar correctamente

No somos atletas, por lo que en nuestra primera carrera vamos a ser muy contantes con el fin de realizar un plan de entrenamiento a medida de nuestras posibilidades. Para ello, nuestro entrenador personal nos puede aconsejar. A grandes rasgos y dependiendo de lo que cada uno quiera correr, se recomienda un plan de unos 3 días a la semana sobre unos 30 minutos al día. Se trata de calentar y correr.

Calentar

Es algo imprescindible que seguro ya haces antes de correr. Son unos 5 minutos andando y haciendo algo de ejercicio para que las piernas empiecen a tonificarse y con ello podemos correr más rápido a medida que pasen los días.

Descansar

Además de entrenar, es importante descansar adecuadamente, especialmente durante el día ante de la carrera. El cuerpo necesita adecuarse al ritmo diario, por lo que iremos despacio antes de ser víctimas de una posible lesión.

De menos a más

A la hora de hacer la carrera siempre es mejor ir de menos a más. Es decir, no salgamos a correr con mucha fuerza, porque luego estaremos cansados rápidamente. Lo mejor es ir de forma progresiva, empezar tranquilos para despué coger más carrerilla para adelantar.

Alta motivación

Para realizar una carrera se necesitan importantes dosis de motivación. Tener muchas ganas de hacer ejercicio, de participar, de divertirse haciéndolo, de fijarse una meta y poder superar para que las carreras siguientes sean mejor.

Alimentarse correctamente

Antes y después de la carrera debemos alimentarnos bien y de forma sana. Lo haremos durante el entrenamiento de esta carrera, la misma mañana (aunque siempre sin pasarse) y posteriormente, pues debemos reponer todo lo que hemos gastado, especialmente fuerzas y sudor. Beber abundante agua y tomar alimentos con suficientes vitaminas y minerales nos dará la energía que realmente necesitamos.