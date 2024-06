Los cambios en la normativa sobre tabaco socavan la legislación de la UE y ponen en peligro vidas humanas

Fact checked

Cuando los ministros de Sanidad de la UE se reúnan el 21 de junio, añadirán a su orden del día una propuesta de última hora del Ministerio de Sanidad danés que pretende alterar los controles que deben caracterizar el enfoque de la Unión Europea a la hora de aprobar leyes y elaborar reglamentos. Afecta a la controvertida cuestión de la regulación del tabaco y la nicotina, en la que una decisión equivocada puede negar a los fumadores las alternativas más seguras que a menudo necesitan para dejar los cigarrillos, que siguen dañando la salud y, en última instancia, costando la vida a demasiados ciudadanos europeos.

La alarma la dio el recién reelegido eurodiputado sueco, Charlie Weimers, en su primer día de vuelta a Bruselas. «Al parecer, Dinamarca se ha abierto a prohibir la aromatización de nuevos productos de nicotina, incluidas las bolsitas de nicotina», tuiteó. «Dinamarca intenta adelantarse a la revisión de la Directiva sobre productos del tabaco prevista para esta legislatura».

La Comisión Europea no ha publicado un informe sobre la consulta pública acerca de una nueva Directiva sobre productos del tabaco (TPD 2), después de que la presidenta, Ursula von der Leyen, detuviera las medidas potencialmente controvertidas antes de las elecciones al Parlamento Europeo y del proceso de nombramiento de una nueva Comisión.

Sin embargo, a principios de este año se aseguró públicamente que la posible revisión de la Directiva sobre productos del tabaco y lo que abarcará dependerá de los resultados de una evaluación científica y de la consulta pública, así como de una exhaustiva evaluación de impacto.

«Las decisiones políticas a este respecto las tomará la próxima Comisión, a la luz de los pasos preparatorios mencionados», declaró un portavoz. Pero ahora se intenta sacar adelante una nueva política antes de que termine la actual Comisión y de que los órganos responsables de la legislación europea -el Consejo y el Parlamento- puedan pronunciarse.

No sería la primera vez que la Comisión intenta cortocircuitar el proceso democrático. Los tribunales de los Estados miembros han estimado impugnaciones de legislación nacional que transponía directivas europeas. Los jueces consideraron que iban más allá de la legislación de la UE en la regulación de los productos del tabaco calentado y otras alternativas más seguras a los cigarrillos.

Incluso si la Comisión pierde cuando estos casos lleguen finalmente al Tribunal de Justicia Europeo, el daño ya estará hecho. Demasiados fumadores seguirán consumiendo cigarrillos en lugar de cambiar a dispositivos como los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, que les proporcionan la nicotina que desean sin inhalar el humo que provoca el cáncer.

Es imposible no ver las huellas de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión, DG SANTE, en la solicitud enviada por el ministro de Sanidad danés a sus homólogos de la UE, pidiendo apoyo para propuestas radicales que eludirían de hecho el proceso de evaluación continua de la TDP. Dinamarca tiene el peor historial de reducción del consumo de cigarrillos de todos los países nórdicos, con un porcentaje de población fumadora tres veces superior al de la vecina Suecia.

En Suecia existe un producto tradicional alternativo a los cigarrillos, el snus, que permite absorber la nicotina sin quemar el tabaco. El riesgo de cáncer es mucho menor y el Gobierno sueco ha tomado medidas para animar a los fumadores a pasarse al snus reduciendo los impuestos y aumentando los de los cigarrillos. El snus está prohibido en el resto de la UE, pero Suecia obtuvo una exención cuando ingresó en la Unión Europea.

Una ironía es que la Comisión Europea sí tiene una medida, la actualización de la Directiva sobre impuestos especiales del tabaco, que podría sacar adelante antes de poner en marcha un proceso adecuado sobre una revisión más amplia de la legislación sobre tabaco y nicotina. El nuevo TED propuesto, cuyo objetivo es armonizar la política fiscal de los Estados miembros para mejorar el funcionamiento del mercado único, consagra la diferenciación entre los cigarrillos y los distintos tipos de productos alternativos más seguros.

Se paralizó cuando una filtración a un periódico reveló que el snus estaría muy gravado, lo que provocó fuertes objeciones del Gobierno sueco. Pero una rebaja de la Comisión en este punto debería permitirle seguir adelante.

En su lugar, tenemos una propuesta de última hora de Dinamarca. Parece basarse en la petición de restringir o prohibir los nuevos productos del tabaco y la nicotina formulada por varios Estados miembros, que estaba previsto plantear en el punto «Varios» de la reunión de ministros de Sanidad.

Clive Bates, consultor independiente sobre salud pública y sostenibilidad y antiguo director de Action on Smoking and Health (ASH) en el Reino Unido, lo considera un intento de algunos ministros de Sanidad de imponer medidas de política sobre el tabaco que los Estados miembros no pueden acordar en sus propias jurisdicciones.

«Si creen que está justificado imponer más restricciones, deberían presentar argumentos basados en pruebas», me dijo. «Eso debería tener en cuenta los efectos en los adultos, los efectos en los jóvenes que de otro modo fumarían, los efectos en los jóvenes que no fuman y los efectos de consecuencias no deseadas como el comercio ilícito, la gente que mezcla sus propios productos, la gente que vuelve a fumar…». La situación es mucho más complicada de lo que parece.

Alegan efectos de entrada, cuando todas las pruebas apuntan en la dirección contraria: que estos productos de vapeo y otros productos de nicotina son una salida del tabaquismo. Si va a justificar la injerencia en el comportamiento personal de millones de europeos, justifíquelo mejor.

«No se debería regular precipitadamente con este tipo de cosas, haciendo gestos baratos y populistas, cuando en realidad hay vidas en juego. Es una cuestión de vida o muerte que esto se haga correctamente, y lo están tratando con una especie de ligereza. Necesitamos un proceso deliberativo sólido que conduzca a medidas bien pensadas que redunden en beneficio de la salud y el mercado interior dentro de la UE, no prohibiciones que en realidad perjudican».

Clive Bates me hablaba en el Foro Mundial sobre la Nicotina celebrado en Varsovia, donde ya se temía que -como decían los organizadores- los burócratas de la UE harían que millones de personas volvieran a fumar, con lo que es poco probable que el Plan de la UE para vencer el cáncer cumpla su objetivo de reducirlo.

Entre las onerosas restricciones a los nuevos productos de nicotina previstas en el plan figuran la prohibición de sabores, la prohibición de su uso en espacios públicos, el empaquetado sencillo y la imposición de elevados impuestos a los vapeadores y otros productos de nicotina más seguros, todo ello en un momento en el que en algunos países europeos ya están aumentando las tasas de tabaquismo.

«Europa podría acabar como Australia, donde, perversamente, sólo se puede comprar tabaco legalmente si es para fumar», afirmó el Dr. Colin Mendelsohn, presidente Fundador de la organización benéfica Australian Tobacco Harm Reduction Association. «Los cigarrillos electrónicos son tan difíciles de conseguir que más vale prohibirlos».

En Estados Unidos, la situación es igual de grave, con normativas tan onerosas que las opciones legales no pueden competir con el mercado negro, mientras que, en Nueva Zelanda y Japón, los índices de tabaquismo descendieron a la mitad y a la tercera parte, respectivamente, tras la introducción de los productos de tabaco calentado.

«Dificultar el abandono del hábito tabáquico poniendo precio a la gente o haciendo que los productos alternativos sean tan poco atractivos que nadie quiera utilizarlos, no es la solución», afirma el Dr. Garett McGovern, director médico de la Priority Medical Clinic de Dublín (Irlanda).

El Foro también transmitió que la reducción del contenido de nicotina en los productos es contraproducente, porque la gente fuma más, además de amenazar el sustento de los cultivadores de tabaco europeos. El tabaco bajo en nicotina sólo puede cultivarse con plantas modificadas genéticamente, pero la mayoría de los Estados miembros de la UE prohíben o restringen estos cultivos. Los agricultores no podrán cultivarlas y el cultivo de tabaco se verá afectado negativamente.

Es sólo un ejemplo de las consecuencias potencialmente desastrosas de una legislación mal pensada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los expertos del Foro Mundial sobre la Nicotina coincidieron en que los nuevos productos del tabaco y la nicotina no deben estar en manos de menores. Pero es ingenuo creer que las prohibiciones o las medidas extremas lograrán eliminar productos de los países. En muchos casos, algunos de los productos que recogen los menores son ya importaciones ilegales. La cuestión es la aplicación y la educación, no una normativa inadecuada.

Son los Estados miembros de la UE los que deben hacer uso de su competencia exclusiva en materia de salud pública para abordar, cuando sea necesario, el uso de estos productos por menores de edad. Esto incluye la regulación de los sabores y envases de los cigarrillos electrónicos y las bolsitas de nicotina, así como la introducción de impuestos especiales para evitar precios excesivamente bajos al alcance de los menores, la concesión de licencias a los minoristas y el refuerzo de la aplicación de las medidas de prevención del acceso de los jóvenes.

Reunir una valiosa experiencia a nivel de los Estados miembros en la regulación de los nuevos productos que contienen tabaco y nicotina es el requisito previo esencial para actuar a nivel de la UE. En lugar de ello, la Comisión intenta ignorar la experiencia y, en algunos casos, el éxito de los Estados miembros a la hora de reducir la incidencia del tabaquismo mediante productos innovadores, al tiempo que impide que los menores accedan a estos productos.

Por ejemplo, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Lituania y Estonia han introducido o están en proceso de introducir restricciones en los sabores de cigarrillos electrónicos y/o bolsitas de nicotina, al tiempo que permiten ciertos sabores como el tabaco -y en algunos casos también la menta y el mentol- para garantizar que estos productos sigan siendo una alternativa aceptable para los fumadores adultos.

En última instancia, hay que encontrar el equilibrio adecuado entre el potencial de los nuevos productos del tabaco y la nicotina para reducir los daños causados por el tabaquismo y la protección de los menores. Es necesario regular estos productos para que sigan siendo aceptables como una mejor alternativa al tabaco para los fumadores adultos y, al mismo tiempo, no resulten especialmente atractivos para los menores.