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Las camas elásticas se han convertido en uno de los juegos favoritos de muchos niños, especialmente durante el verano. Sin embargo, detrás de la diversión se esconde una lesión poco conocida que puede pasar desapercibida incluso en Urgencias. Se conoce como «fractura de trampolín» (trampoline fracture) y afecta principalmente a menores de seis años que saltan junto a niños mayores o adultos.

El caso clínico publicado por ‘The New England Journal of Medicine’ (NEJM) recuerda la importancia de sospechar esta lesión cuando un niño deja de caminar después de utilizar una cama elástica, aunque las radiografías iniciales no muestren una fractura evidente. Los autores describen el caso de un menor que acudió al hospital tras sufrir dolor intenso en una pierna después de compartir la cama elástica con otra persona de mayor peso. La exploración y las pruebas de imagen permitieron confirmar una fractura proximal de la tibia, una lesión característica de este tipo de accidentes.

¿Qué es una fractura de trampolín?

A diferencia de otras fracturas producidas por una caída o un golpe directo, esta lesión aparece por las fuerzas que se generan sobre la superficie elástica cuando dos personas saltan al mismo tiempo.

Cuando una persona con mayor peso aterriza sobre la lona, esta se hunde y, al recuperar rápidamente su posición, impulsa al niño pequeño hacia arriba mientras sus piernas aún soportan parte del impacto. Ese movimiento genera una carga de compresión que puede provocar una fractura en la parte superior de la tibia, el hueso principal de la pierna.

Se trata de un mecanismo muy característico y bien descrito en la literatura médica, motivo por el que recibe el nombre de «fractura de trampolín».

Los más pequeños, los más vulnerables

Los especialistas explican que esta lesión aparece casi exclusivamente en niños pequeños, cuyos huesos todavía están en desarrollo y presentan una elasticidad diferente a la de los adultos.

El mayor riesgo no está en la altura del salto, sino en compartir la cama elástica con personas de mayor tamaño. De hecho, numerosos estudios han demostrado que la mayoría de estas fracturas se producen cuando un adulto o un hermano mayor salta simultáneamente con el menor.

Por este motivo, las principales sociedades pediátricas desaconsejan que varios usuarios utilicen la cama elástica al mismo tiempo, especialmente si existe una diferencia importante de peso.

Una lesión que puede pasar desapercibida

Uno de los aspectos que más preocupa a los traumatólogos es que el diagnóstico puede retrasarse. Según recuerda el artículo publicado en NEJM, las radiografías realizadas inmediatamente después del accidente pueden resultar normales o mostrar únicamente alteraciones muy sutiles, especialmente cuando la fractura apenas está desplazada. Sin embargo, el cuadro clínico suele ser muy llamativo. El niño presenta dolor en la pierna afectada y, sobre todo, rechaza caminar o apoyar el pie en el suelo.

En ocasiones tampoco permite que los padres le manipulen la extremidad.

Cuando existe una alta sospecha clínica, los médicos pueden solicitar nuevas radiografías días después o recurrir a otras pruebas de imagen para confirmar el diagnóstico.

¿Cómo se trata?

La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, la evolución es favorable.

El tratamiento suele consistir en inmovilizar la pierna con una escayola o una férula durante varias semanas para permitir la consolidación del hueso. Posteriormente, el niño recupera progresivamente la movilidad y vuelve a caminar con normalidad.

Las complicaciones son poco frecuentes cuando el diagnóstico se realiza de forma precoz y se sigue el tratamiento adecuado.

Cómo prevenir estos accidentes

Los especialistas recuerdan que la mejor prevención consiste en respetar unas normas básicas de seguridad. Entre las recomendaciones destacan:

Permitir un único usuario sobre la cama elástica en cada momento.

Evitar que los niños pequeños salten junto a adolescentes o adultos;

supervisar siempre el juego.

supervisar siempre el juego. Utilizar camas elásticas con redes de protección y en buen estado.

Suspender la actividad si el menor refiere dolor tras una caída o deja de apoyar una pierna.

Aunque las camas elásticas pueden ser una actividad física divertida, el caso publicado en ‘The New England Journal of Medicine’ pone de relieve que no están exentas de riesgos. Ante un niño que deja de caminar después de un salto, incluso cuando las primeras radiografías parecen normales, los especialistas recomiendan valorar la posibilidad de una fractura de trampolín, una lesión característica de la infancia cuyo diagnóstico precoz facilita una recuperación completa.