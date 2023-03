AstraZeneca: ‘El diagnóstico precoz parte de ti’ en la detección temprana de la Enfermedad Renal Crónica

Fact checked

Con motivo del Día Mundial del Riñón, que se celebra cada 9 de marzo, AstraZeneca ha puesto en marcha la campaña El diagnóstico precoz parte de ti, con el aval de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER), Cardioalianza, la Federación Española de Diabetes (FEDE), Sociedad Española de Nefrología (SEN), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y el Grupo de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (GEDAPS). La iniciativa pretende concienciar sobre la importancia de la detección temprana de la ERC y de sus enfermedades asociadas: insuficiencia cardiaca (IC) y diabetes tipo 2 (DM2). En este sentido, los días 9 y 10 de marzo un autobús situado en la Plaza de Felipe II de Madrid, ha servido para que profesionales sanitarios informarán sobre estas patologías y realizando sencillas pruebas a aquellas personas susceptibles de padecer cualquiera de estas tres enfermedades.

En España, uno de cada siete adultos convive con ERC (1), pero dos de cada tres pacientes no saben que la padecen porque se trata de una enfermedad silenciosa, que no presenta síntomas hasta que está muy avanzada (2).

En este sentido, el presidente de la Federación Nacional ALCER, Daniel Gallego, asegura que “la ERC tiene una prevalencia del 15% en España (1) y es la décima causa de mortalidad en el mundo (4) y, sin embargo, está infradiagnosticada (2). Por ello, este tipo de iniciativas son fundamentales para que la población general conozca esta patología y tenga en cuenta que la detección precoz previene el avance de la enfermedad”, añade Gallego.

La ERC aumenta de forma significativa el riesgo cardiovascular y la mortalidad. La Dra. Marian Goicoechea, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, indica que “si no la diagnosticamos a tiempo, la enfermedad puede evolucionar a su forma más grave, conocida como enfermedad renal terminal, en la que el daño renal progresa hasta el punto de requerir diálisis o trasplante renal (3). “El perfil de la persona que tiene tendencia a padecer esta enfermedad es el de un varón de 65 años con alguna patología crónica, sobre todo diabetes, hipertensión y obesidad (5) y, además, las personas que sufren ERC tienen una mayor tendencia a padecer IC (1)”, explica la doctora.

La progresión de la patología tiene también un gran impacto en el Sistema Sanitario de Salud, ya que provoca un aumento de los costes médicos directos asociados a la atención especializada, suponiendo un coste social y económico muy elevado (5).

En este sentido, Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, señala que “desde AstraZeneca, estamos muy comprometidos en mejorar la detección temprana y la prevención de la Enfermedad Renal Crónica y de las patologías asociadas como la Insuficiencia Cardiaca y la diabetes, que afectan a millones de personas en España. Por ello, impulsamos esta campaña para concienciar sobre estas enfermedades, sobre la importancia de su detección precoz con el fin de mejorar el pronóstico y calidad de vida de los pacientes y reducir el impacto en nuestro sistema de salud”, concluye.

La Enfermedad Renal Crónica, una patología que va en aumento

La ERC afecta a aproximadamente 47 millones de personas en la UE y a más de 850 millones de personas en todo el mundo (6). Se espera un incremento de estas cifras debido sobre todo al envejecimiento de la población, así como al aumento de la prevalencia de la hipertensión y la diabetes, sus principales factores de riesgo (7). En España, la ERC es la segunda enfermedad cuya mortalidad y discapacidad más aumentó entre los años 2006 y 2016, tras el Alhzeimer (8). A ello hay que añadir que, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, de los 55,4 millones de muertes que se produjeron en 2019 en el mundo, más de la mitad (el 55%) se deben a 10 patologías, entre las cuales se sitúa por primera vez la enfermedad renal (4). Se prevé que en 2040 la ERC se sitúe entre las cinco primeras causas de muerte en el mundo (9).

La IC y la DM2 son enfermedades asociadas a la ERC. Hay tanta relación entre la ERC y la IC que la presencia de una de ellas promueve el desarrollo de la otra, y viceversa (5,10 ). Y en el caso de la DM2, es un importante factor de riesgo de la ERC y suelen darse a la vez (11).

“Existe una relación directa entre las enfermedades renales y las cardiovasculares”, señala Cecilia Salvador, como representante de Cardioalianza. Además, como paciente que convive con insuficiencia cardiaca y, a su vez, con enfermedad renal destaca que, “hay que tener en cuenta que la enfermedad renal crónica es muy frecuente en los pacientes que, como yo, sufrimos insuficiencia cardiaca y que, además, empeora nuestro pronóstico”. En este sentido, añade Cecilia, “campañas de screening precoz como la de hoy son fundamentales para contribuir a la detección precoz de estas enfermedades y, por consiguiente, disminuir la carga de complicaciones”.

En este sentido, Mercedes Maderuelo, gerente de FEDE, ha querido poner de relieve que “la ERC y la DM2 son afecciones crónicas de elevada prevalencia que representan un importante problema de salud pública y requieren un abordaje multidisciplinar. La DM2 es la principal causa de ERC en España y también constituye una importante comorbilidad de la nefropatía no diabética. Los pacientes con diabetes e insuficiencia renal son un grupo de especial riesgo, pues presentan una mayor morbimortalidad y un superior riesgo de hipoglucemias y riesgo cardiovascular que los sujetos diabéticos con función renal normal. De ahí la importancia del diagnóstico precoz y un abordaje integral, para que estos pacientes no desarrollen importantes complicaciones y puedan mantener su nivel de calidad de vida”.

Sobre ALCER

ALCER es la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades Renales, que engloba a 53 entidades provinciales y de personas con patologías renales poco frecuentes. Fue constituida en 1976 y declarada de Utilidad Pública en 1984. ALCER es la entidad que representa a las personas con enfermedades renales en España y cuenta con más de 19.000 socios entre todas sus entidades miembro. ALCER gestiona servicios, actividades y proyectos de atención a personas con enfermedades renales cuyo fin es mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familiares.

Sobre FEDE

La Federación Española de Diabetes (FEDE) es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes en España que, hoy en día, la padecen cerca de seis millones de personas. La Federación cuenta con un total de 18 socios: 18 federaciones autonómicas de personas con diabetes, que agrupan a unas 150 asociaciones de personas con diabetes, distribuidas por todo el territorio nacional.

Sobre Cardioalianza

Cardioalianza es una asociación sin ánimo de lucro, nacida en 2014, que agrupa a 18 organizaciones de pacientes con enfermedades cardiovasculares (ECV) en España. La asociación cuenta con más de 51 puntos de atención dedicados a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con ECV.

Sobre AstraZeneca

AstraZeneca es una compañía farmacéutica global e innovadora centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos bajo prescripción médica, principalmente para el tratamiento de enfermedades en tres áreas terapéuticas: oncología, cardiovascular, renal y metabolismo y respiratorio e inmunología. Con sede en Cambridge (Reino Unido), AstraZeneca opera en más de 100 países y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo. AstraZeneca es Top Employers en España y en Europa y ha sido distinguida con el certificado EFR de Empresa Familiarmente Responsable.

Para más información: astrazeneca.es/

