Arroz híbrido con carne incorporada, ¿el alimento del futuro?

Muchos de los alimentos que consumimos actualmente no existían hace un siglo, y es de esperarse que, transcurridos otros 100 años, una buena parte de los productos alimenticios más comunes también representen una novedad. Hemos visto ahora lo que podría ser el alimento del futuro.

Incluso estamos teniendo algunas muestras de ello, con inventos recientes como el arroz híbrido que lleva carne incorporada. Creado por integrantes de la Universidad de Yonsei, Corea del Sur, se trata de una solución en la que hay puestas grandes esperanzas por parte de la comunidad científica. Los investigadores creen que podría ayudar a acabar con el hambre en el mundo.

En busca el alimento del futuro

Un artículo en la revista Matter repasa las características de este arroz tan particular al que describen, ellos mismos, como una «fusión prometedora de músculo animal y células grasas cultivadas en granos de arroz». En vistas de los dilemas ambientales, morales y otros que rodean a los sistemas de producción de alimentos, éste podría ser el futuro de la agricultura industrial.

La autora principal del informe, Sohyeon Park, quién contó con la tutela de Jinkee Hong, destacó lo que podemos imaginarnos «todos los nutrientes que necesitamos del arroz proteico cultivado con células». En la práctica, eso significa que, si el arroz ya tiene un alto nivel de nutrientes, «añadiendo células de ganado puede aumentarlo aún más». Y no es casual que sus estudios se hayan desarrollado a partir de este cereal. Es el principal alimento del país más poblado del mundo: China.

El equipo de Sohyeon Park tiene el objetivo de aprender cómo aprovechar la naturaleza especial de los granos de arroz, que poseen cualidades únicas como su superficie porosa y estructurada. Esto facilita trabajar sobre ellos, por ejemplo, para introducir las células.

En las pruebas, utilizaron células de origen animal como la gelatina de pescado -un ingrediente comestible sin contraindicaciones-. Pero están más interesados aún en el uso de células madre de grasa y músculo de vaca, lo que combina las virtudes de ambos obteniendo un arroz híbrido que lleva carne incorporada pero no depende de los procesos de producción de la carne animal.

Una solución urgente para un problema de disponibilidad alimentos y medioambiental

Park explicó que esta metodología es superior a las conocidas en todos los sentidos porque hasta ahora se incluyen derivados animales de mamíferos o materiales no comestibles para producir carnes de laboratorio. Ésta es una solución que podría evitar retrasos en la producción de un alimento rico en hidratos y proteínas, asegurando la disponibilidad de alimentos completos.

Este producto resultante, el arroz con carne cultivada con células, cumple con todas las condiciones de salubridad y seguridad alimentaria. Y en términos nutricionales no tiene nada que envidiarle a otros, con 8% más proteínas y 7% más grasa que cualquier variedad de arroz con carne de origen natural. Y con la ventaja de poder personalizar los sabores de las carnes, contemplando opciones veganas como los arroces con sabor a mantequilla vegana y aceite de coco para todos.

La experta detalló que generalmente «obtenemos la proteína que necesitamos del ganado, pero la producción ganadera consume muchos recursos y agua, y libera muchos gases de efecto invernadero». Por el contrario, este arroz de laboratorio demanda aproximadamente 6,27 kg de CO2 por 100 g de proteína producida contra los 49,89 kg de las carnes de vacunos.

Más sostenible… y más accesible

Por otro lado, los costes proyectados para el arroz de laboratorio sólo son de dos dólares por kilo de alimento contra prácticamente 15 dólares por kilo de carne de vacuno. «Los ingredientes asequibles del arroz híbrido y el proceso de producción simple dan como resultado costos económicos bajos», afirmó Park.

A la vez, insistió en que la accesibilidad debe ser una premisa principal en la producción de alimentos industriales y que se deben las infraestructuras para ello.

Al mismo tiempo, manifiesta que todavía hay margen de mejora en lo que respecta a la textura y al sabor de los granos de arroz. Aunque no es lo más importante, sí les gustaría que este alimento no cause rechazo en aquellos que lo prueban por primera vez.

«Actualmente estamos centrando nuestros esfuerzos en aumentar aún más el contenido de células en los granos de arroz», indicó esta especialista luego de señalar que esa es la forma de poder aumentar su valor nutricional y mejorar su sabor y su textura final.

El último beneficio de este arroz es que podría almacenarse varias semanas hasta cocinarlo y servirlo. La científica aclaró que «este arroz híbrido tiene el potencial de evolucionar hasta convertirse en un kit de alimentos de producción propia» que la familia podría tener en su despensa como cualquier otro pero que, al prepararlo, garantice todos los macronutrientes indispensables.

Los alimentos de laboratorio están más cerca que nunca. Es posible que seamos la primera generación en adoptarlos.