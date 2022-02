«La hipertensión es la gran enfermedad silenciosa que no avisa”. Así de contundente se expresa el Dr. Antonio Álvarez-Vieitez, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Nuestra Señora del Rosario, para referirse a una dolencia que tiene una gran prevalencia: casi el 60% de las personas mayores de 55 años tiene la tensión elevada.

Además, no da síntomas. «Hay pacientes que nos comentan que les duele la cabeza, que tienen una hemorragia en un ojo… Normalmente, no da síntomas, pero es uno de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares». Por si fuera poco, como apunta el cardiólogo, en el 95% de los casos no se conoce su causa: «Si la tratamos los cardiólogos es precisamente porque es un factor de riesgo para el corazón».

Como tal, conviene hacerse, a partir de los 50 años, controles periódicos de la presión arterial. Predispone a la hipertensión el sobrepeso, el sedentarismo o el exceso de sal. ¿Existe tratamiento? Según el Dr. Álvarez-Vieitez, es fundamental llevar un estilo de vida cardiosaludable, pero casi siempre es necesario un tratamiento farmacológico. Será el especialista quien aconseje el medicamento más apropiado.

Por último, el especialista la diferencia claramente de la hipotensión, de la tensión baja. Esta es, a veces, incómoda, porque las personas que la padecen, que suelen ser gente fuerte, jóvenes o deportistas, se pueden encontrar un poco más decaídos, pero no da problemas, más allá de este decaimiento.