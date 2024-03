Fact checked

Durante los últimos 10 años, caen como un goteo los consejos de vida saludable, alimentación sana o deporte de médicos, sanitarios de toda condición, influencer o destacados especialistas en salud, sin advertir que sus costes son en muchos casos inasumibles para una buena parte de la población. De ahí que, una enuesta haya reflejado recientemente que más del 57% de españoles consideran «demasiado caros» los gimnasios y la alimentación sana, según una encuesta que ha dado a lugar a un estudio del Instituto Savanta y Fruit Juice Science Centre (FJSC).

Tras una encuesta a más de 2.000 ciudadanos, el estudio concluye que estos son los dos principales factores que les frenan al cambiar de hábitos y emprender una vida más saludable.

El 57,3% de españoles constata que las opciones alimentarias más saludables son más caras, y el 59,3% de los encuestados ve excesivo el coste de los gimnasios.

Para el 40,8% de los españoles, su horario de trabajo no les permite establecer un programa de deporte a largo plazo, mientras que otros ven obstáculos psicológicos: el 35,7% no se sienten motivados y el 30,1% lo han intentado pero no han visto los resultados que esperaban.

El 32,8% cree que hacer dieta y ponerse en forma es demasiado exigente, frente a otros encuestados que ven el problema en otros hábitos: el 16,3% cree que el consumo de alcohol desestabilizó su posible actividad deportiva en el pasado, y el 23,7% dice lo mismo del tabaco.

Adaptar finanzas con nutrición sana

¿Cómo comer sano y barato? Llevar una vida saludable a veces no es compatible con el bolsillo y la subida de precios está provocando que muchas familias no puedan tener acceso a una correcta nutrición. Balancear actividad física y dieta, es una condición esencial para evitar diferentes tipos de patologías.

Los problemas de obesidad que están creciendo de manera imparable en la Unión Europea, pueden generar serios perjuícios serios en la salud. Sin embargo, la dieta mediterrénea -la de toda la vida- puede ser posible diseñando y planificando los menús; cuenta con la guía de la pirámide alimentaria y da prioridad a verduras, legumbres, pasta, arroces… Por otra parte, es necesario tener tiempo para planificar las comidas pues de esa manera las compras se ajustarán mucho más al presupuesto.

Otro aspecto fundamental es concinar los produtos y desechar los precovinados. En muchos casos, se piensa que puede salir más rentable este tipo de alimentación, pero suele ser al contrario, el coste se incrementará de manera importante. Los productos ecológicos, en muchos casos, ni lo son tanto ni mucho más baratos.

Rutina fitness

De esta forma, y al pregunar en la encuesta sobre los cambios de hábitos que favorecen mantener una rutina de fitness y conseguir los resultados esperados, el 39,6% dice beber más agua si quiere bajar de peso y el 45,8% afirma que la vitamina C es un recurso para mejorar sus hábitos de fitness y fuerza.

Y el 45,1% de españoles no sabe exactamente qué alimentos y bebidas puede consumir para sentirse más fuerte y en forma, ante lo cual FJSC ha recomendando que, si se consumen con moderación, los zumos de fruta son una forma rápida de obtener la mayor parte de las necesidades de vitamina C del día.