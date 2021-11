La ansiedad generalizada es un trastorno cada vez más frecuente que se ha extendido con la pandemia. Con ello, podemos también hablar de la ansiedad nocturna que sucede por lo anterior y a la que debemos hacer frente para que no desarrolle otros problemas más graves. Un buen descanso es esencial para adoptar un estilo de vida saludable.

Uno de los problemas más destacados de ello es que se produce un trastorno del sueño bastante importante que hace que las personas que lo sufren se despiertan y no puedan conciliar el sueño en horas.

Qué es la ansiedad nocturna y por qué se produce

Para muchos dar vueltas en la cama es algo común. Pero no debe ser normal, por lo que sí sucede mucho tiempo hay que vencer este problema. Cuando hablamos de ansiedad nocturna nos referimos a la que tiene lugar cuando se experimenta nerviosismo e intranquilidad a la hora de dormir.

Esto hace que uno no se pueda relajar y no descansa como es debido. Entre las causas que explican ello destacan las preocupaciones constantes que hacen aflorar el estrés sea por lo que sea. Cuando hay un problema, hay quien intenta solucionarlo, pero otros hacen una bola enorme y ello se acumula en la mente y no se va, al contrario, se hace cada vez más grande. De las preocupaciones reales también se pasa a las imaginarias y la ansiedad se hace presente.

Cómo hacerle frente

Son varias las cosas que se pueden hacer para reducir la ansiedad nocturna. Primero es importante reconocer este problema y no adoptarlo como un hábito más que ahora se instaura en nuestra vida.

Visitar al profesional

Una vez lo hemos reconocido, el profesional nos puede dar las armas para acabar con ello.

Cambiar nuestro estilo vida

Seguramente, entre otros, no recomendará que empecemos por cambiar nuestro estilo de vida. Es decir, si tenemos mucho estrés lo debemos reducirlo de alguna manera, si no este problema seguirá y será eterno.

Luego hay que hacer ejercicio diario porque nos libera de muchas tensiones y nos cansa. Esto se une a realizar diversos hobbies y aficiones que nos hacen sentir bien y nos relajan.

La meditación y respiración con el diafragma también deben considerarse. Pero como todo ejercicio, esto no debes ser fruto de una semana, hay que empezar y seguir para ver cómo hay resultados. Y lo mejor, es tener estos hábitos para siempre.

Dejar las pantallas de lado, a la hora de ir a dormir, también te ayudará a que descanses mejor.