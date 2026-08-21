La frase de Santa Teresita del Niño Jesús sobre la confianza en Dios: «No puedo temer a un Dios que por mí se hizo tan pequeño. Lo amo, porque no es sino amor y misericordia»

La fe, cuando se despoja de sus adornos más pomposos, suele quedar reducida a un gesto sorprendentemente sencillo: una mirada de niño hacia un padre que, lejos de ser un juez implacable, se ha hecho pequeño para caber en nuestras manos. Esta intuición, que recorrió los pasillos del Carmelo de Lisieux como un susurro revolucionario, es la que definió a Teresa del Niño Jesús. Cuando ella confesaba que no podía temer a un Dios que por ella se había hecho tan diminuto, no estaba recitando una lección aprendida en un catecismo, sino describiendo el descubrimiento de un secreto que le devolvió la libertad.

Un Dios cercano

Solemos construir una arquitectura mental donde Dios habita en las alturas, envuelto en un decoro de poder y justicia que nos mantiene a una distancia prudente. Esa imagen, aunque ha sido sostenida durante siglos, a veces nos convierte en cautivos del miedo. Teresa rompe ese esquema no mediante una refutación intelectual, sino a través de un abismo de ternura.

Si el creador del universo ha decidido nacer entre pajas, tiritar en una cueva y crecer en la discreción de una aldea, la lógica de la majestuosidad se desmorona. Ya no es una entidad que nos vigila con lupa desde los cielos; es alguien que ha compartido el barro, el llanto y la vulnerabilidad.

Amar, para la santa de Lisieux, no era una tarea heroica reservada a los místicos que atraviesan éxtasis imposibles. Ella entendía el amor como una disposición de ánimo, una manera de habitar la cotidianidad. La famosa «infancia espiritual» no es un infantilismo, ni una forma de negarse a crecer ante las responsabilidades de la vida; es el reconocimiento radical de nuestra propia indigencia. Un niño sabe que no posee nada, que su existencia depende de quien le sostiene. Teresa abrazó esa fragilidad no como una carencia, sino como el único lugar donde la gracia podía florecer sin obstáculos.

Lo sencillo, lo diminuto

Resulta curioso cómo nos obsesionamos con la idea de alcanzar la santidad mediante el esfuerzo, la mortificación extrema o el cumplimiento riguroso de una normativa espiritual. Teresa observaba este despliegue de voluntarismo con la lucidez de quien sabe que los brazos de Dios no se conquistan por méritos, sino que se reciben por rendición. Su camino no es un camino de grandeza, sino de pequeñez.

Es la apuesta por las cosas diminutas: una sonrisa ofrecida a la hermana que nos irrita, el cumplimiento alegre de una tarea que nadie agradece, el acto de pasar desapercibido. Cada una de estas pequeñas acciones, si se vive con esa confianza absoluta, se convierte en un camino hacia lo infinito.

No se trata de una ingenuidad, a pesar de lo que pueda parecer a primera vista. Teresa conocía bien la sequedad del alma, el silencio de Dios y la prueba de la enfermedad que la llevó a la tumba a una edad donde otros apenas comienzan a diseñar sus proyectos. Pero en medio de esa oscuridad, su confianza no se resquebrajó. «No es sino amor y misericordia», escribía, y esa frase funcionaba como un ancla. Cuando todo lo demás se tambalea, cuando el dolor se vuelve insoportable y el sentido parece diluirse, la certeza de ser amado incondicionalmente es lo único que impide el naufragio.

La clave está en la misericordia

Esa misericordia de la que ella hablaba tiene poco que ver con el perdón condescendiente. Es una misericordia que reconstruye desde dentro. Nos permite dejar de mirar nuestras propias faltas con esa lupa escrutadora que solo genera parálisis.

Teresa nos invita a mirar a Dios para que nuestra propia miseria se desvanezca en su inmensidad, como una gota de agua que cae en el océano. No es que dejemos de ser pecadores, es que el pecado deja de ser el centro de nuestro diálogo con el cielo para ser ocupado, finalmente, por su amor.

Este Dios «pequeño» es un Dios que no nos exige grandes gestos de poder porque él mismo ha renunciado a toda demostración de fuerza. Es un Dios que prefiere la humildad a la gloria. En la vida de los santos, esto suele manifestarse en la pérdida de la propia importancia. Teresa de Lisieux no quería ser recordada como una figura estelar, sino como una pequeña flor en el jardín de Jesús. Su ambición fue desaparecer para que solo fuera visible el amor de quien la sostenía.

La vida es valentía

Vivir así requiere una valentía especial. No es fácil renunciar al control sobre nuestra propia trayectoria, ni es sencillo aceptar que no somos los protagonistas de nuestra historia, sino sus testigos. Sin embargo, esa entrega genera una ligereza difícil de describir. Es la paz de quien ha dejado de medir cuánto le falta para llegar a la cima y se ha dado cuenta de que, en realidad, ya habita en el regazo.

Si algo perdura en su mensaje es la invitación a dejar de tener miedo. El miedo es el gran ladrón de nuestra capacidad de amar. Nos hace defensivos, nos vuelve calculadores y nos cierra el corazón. Pero frente a un Dios que ha elegido la pequeñez para estar cerca de nosotros, cualquier temor resulta absurdo.