Cuántos católicos hay en España: evolución de la fe en los últimos 50 años

La religión en España tiene una larga trayectoria de creencias, de tradiciones, de celebraciones. Porque el cambio ha sido enorme. Hace algunas décadas que las Iglesias estaban llenas los domingos y festivos, las procesiones eran de toda la ciudad, la Iglesia estaba presente siempre. Era un país donde la identidad católica se daba casi por descontada. Hoy la situación es mucho más compleja.

Sin embargo, detrás de esa apariencia existe una transformación profunda que las encuestas llevan años reflejando. La religión continúa presente, pero ocupa otro lugar. Más discreto. Más personal. En muchos casos menos ligado a la institución y más relacionado con la tradición cultural o familiar.

Los datos recopilados por organismos como el CIS permiten seguir bastante bien esa evolución. Hay una clara secularización de la sociedad.

Cuántos españoles se declaran católicos hoy según el CIS

Con todo, y según datos del CIS, más de la mitad de la sociedad española sigue definiéndose como católica. Hace unas décadas ese porcentaje habría parecido impensablemente bajo.

También han ganado presencia otras confesiones religiosas, algo que hace medio siglo apenas tenía relevancia estadística. La España religiosa de 2026 es mucho más plural de lo que era la de 1975.

Cómo ha caído el número de católicos en España desde los años 70

Cualquier encuesta en la década de los 60 o 70 hubiera dado datos de casi el cien por cien. Prácticamente todo el mundo se declaraba creyente.

Incluso después de la llegada de la democracia, los porcentajes seguían rondando el 90%. La religión continuaba siendo un elemento central dentro de la sociedad española.

Pero la transformación ya había comenzado. A veces se presenta este proceso como si hubiera sido consecuencia de una única causa. La realidad es bastante menos sencilla. La secularización española fue el resultado de muchos cambios que coincidieron en el tiempo.

La modernización económica influyó. La expansión universitaria también. Nada ocurrió de un día para otro. Simplemente cada nueva generación fue estableciendo una relación algo más distante con la institución religiosa que la anterior.

Y probablemente también anticipa hacia dónde pueden dirigirse las cifras en el futuro.

Cuántos españoles practican activamente la fe: misa dominical y sacramentos

Aquí aparece uno de los matices más importantes de todo el debate. Ser católico y practicar activamente la religión son cosas distintas.

Durante años ambas realidades estuvieron muy próximas. Hoy ya no tanto. Los datos de católicos practicantes que se manejan, es decir, que van a misa y practican la religión, apenas llegan al 17% de la población española.

La evolución de los sacramentos ofrece pistas similares. Los bautizos siguen celebrándose, aunque en menor número. Las comuniones sí se celebran, pero ya no tienen la trascendencia social que tuvieron. Bodas religiosas hay, pero también en mismo número las hay civiles.

Hay un fenómeno curioso detrás de estas cifras. Muchas familias continúan organizando determinados sacramentos sin que exista necesariamente una práctica religiosa intensa. A menudo intervienen factores emocionales, familiares o culturales.

Por qué los jóvenes españoles se alejan de la Iglesia

Si hubiera que señalar el cambio más evidente dentro de la evolución religiosa española, probablemente sería este. Los jóvenes son mucho menos religiosos que las generaciones anteriores.

La diferencia no es pequeña. En algunos estudios resulta abrumadora. Las razones son diversas y ninguna explica por sí sola el fenómeno.

Para empezar, muchos jóvenes han crecido en familias donde la práctica religiosa ya era limitada. La transmisión de la fe dentro del hogar ha perdido fuerza. Si los padres apenas participan en actividades religiosas, resulta lógico que los hijos mantengan una relación todavía más distante.

Pero no es solo una cuestión familiar. La Iglesia ya no ocupa la posición central que tuvo durante buena parte del siglo XX.

También influyen cuestiones relacionadas con la percepción pública de la institución. Determinadas posiciones doctrinales sobre sexualidad, igualdad o derechos civiles generan distancias con una parte importante de la juventud.

El crecimiento de otras religiones en España: evangélicos e islam

Mientras el peso relativo del catolicismo disminuía, España experimentaba otro fenómeno paralelo: una creciente diversidad religiosa.

Hace cincuenta años era difícil encontrar esa pluralidad. Hoy forma parte de la vida cotidiana, sobre todo por fenómenos como la inmigración. El crecimiento del islam es probablemente el caso más visible.

Muchas ciudades en España han experimentado un crecimiento notable gracias a la llegada de población latinoamericana.

Qué papel sigue teniendo la Iglesia en la sociedad española

La educación constituye uno de los ejemplos más claros. Miles de centros educativos vinculados a instituciones religiosas continúan formando parte del sistema escolar español.

También mantiene una importante actividad social. Organizaciones como Cáritas trabajan diariamente con personas en situación de vulnerabilidad económica, exclusión social o dificultades habitacionales. Su labor suele quedar lejos de los focos mediáticos, pero tiene una dimensión considerable.

Luego está el patrimonio. Resulta prácticamente imposible entender la historia artística y cultural de España sin la Iglesia. Catedrales, monasterios, archivos históricos, esculturas, pinturas y celebraciones populares forman parte de un legado que sigue teniendo una enorme relevancia.

El impacto de la visita del Papa en la percepción del catolicismo

Las visitas papales suelen actuar como una especie de recordatorio colectivo.

La visita de León XIV a España en 2026 ha generado precisamente ese efecto. Más allá de las convicciones religiosas de cada persona, la presencia del Papa ha despertado interés político, mediático y social. Sus mensajes, sus encuentros institucionales y las reacciones que genera continúan teniendo capacidad para atraer atención.