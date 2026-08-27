La enseñanza de San Francisco de Sales sobre la paciencia: «Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo»

El ritmo con el que pretendemos gobernar nuestra propia existencia suele chocar frontalmente con el ritmo de los días. Nos exigimos una evolución geométrica, un rendimiento constante y una madurez espiritual o emocional que rara vez compagina con los tiempos orgánicos del crecimiento humano. En medio de esta autoexigencia asfixiante, la célebre directriz de San Francisco de Sales, «Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo», actúa como una tregua imprescindible, un recordatorio directo de que el perfeccionismo radical no es más que una forma sofisticada de soberbia disfrazada de virtud.

Una mirada hacia nuestro propio interior

La paciencia exterior, esa que proyectamos hacia los imprevistos del tráfico, los retrasos cotidianos o las torpezas ajenas, resulta relativamente sencilla de ensayar cuando mantenemos el control aparentes de la situación. El verdadero cortocircuito mental comienza cuando el foco de la crítica apunta hacia el propio espejo. Tropezar una y otra vez con los mismos defectos de carácter, reaccionar con dureza ante las caídas personales o comprobar que los viejos hábitos persisten a pesar de los propósitos firmes genera un desgaste interno feroz.

El obispo de Ginebra, conocido justamente por su finura psicológica y su amabilidad de trato, comprendió con precisión este mecanismo íntimo. Señalaba que el desánimo desmedido ante los propios tropiezos no brota de un arrepentimiento auténtico, sino de una vanidad herida que no tolera descubrirse vulnerable, limitada y frágil.

Aprender a autoanalizarnos

Aprender a tratarse con misericordia no equivale en ningún caso a instalarse en la autocomplacencia o a justificar los fallos por rutina. Exige, por el contrario, una lucidez honesta para examinar el propio proceso sin recurrir al drama catastrofista. Las plantas no crecen a base de tirones violentos que fuercen su tallo, sino absorbiendo agua y nutrientes en el silencio de la tierra durante semanas enteras.

Según el sabio y su pensamiento, la configuración del talante y la sabiduría interior reclaman periodos prolongados de prueba, errores acumulados y pequeños avances casi imperceptibles a simple vista. Pretender saltarse etapas por pura impaciencia solo consigue fracturar la estructura de quien intenta transformarse demasiado deprisa.

Aprender a sortear obstáculos

Esta perspectiva altera de raíz la manera en que gestionamos las épocas de aridez, bloqueo o fatiga mental. Cuando las responsabilidades pesan como plomo y la mente se niega a rendir al nivel acostumbrado, la reacción automática suele ser la culpa o la rumiación obsesiva. La enseñanza salesiana invita a transitar esos baches con sencillez, aceptando los límites de cada jornada sin perder la paz interior. Si el día apenas alcanza para mantenerse en pie sin cometer grandes estropicios, esa aceptación humilde posee un valor infinitamente superior al de mil propósitos grandilocuentes que luego se desvanecen ante la primera dificultad real.

Los errores propios y ajenos

La relación que mantenemos con nuestras propias sombras condiciona inevitablemente el trato que dispensamos al prójimo. Resulta imposible mirar con genuina bondad las debilidades ajenas si antes no hemos ensayado el perdón hacia nuestras propias torpezas con una actitud comprensiva y benévola.

Cuando alguien se descubre incapaz de tolerar sus propios errores, suele volverse implacable, rígido y juez implacable de los defectos de los demás. La paciencia interior desarma esa dinámica de hostilidad soterrada, permitiendo construir vínculos basados en la empatía y el reconocimiento mutuo de la limitación humana.

Lo inmediato manda

Profundizar en esta actitud exige también revisar nuestra relación con el tiempo. Vivimos bajo la tiranía de la inmediatez, acostumbrados a soluciones exprés y resultados cuantificables en cuestión de horas. El terreno de la vida interior, sin embargo, obedece a leyes completamente distintas donde la prisa constituye el mayor obstáculo.

Cada crisis personal, cada duda existencial y cada proceso de sanación emocional necesita su propio tiempo de incubación. Acelerar este ciclo mediante la fuerza de voluntad bruta suele provocar resistencia, ansiedad y, a la larga, un retroceso mayor respecto al punto de partida.

San Francisco de Sales recordaba con frecuencia que las almas avanzan más por la confianza serena que por el esfuerzo angustioso. Confiar no significa cruzarse de brazos a la espera de que el tiempo lo resuelva todo de manera milagrosa, sino hacer lo que corresponde cada día, poniendo el empeño justo y dejando el resto en manos de una sabiduría más amplia que la nuestra. Esa actitud desplaza el peso de la perfección hacia una disposición más humilde: la de saberse caminante en obras, alguien que aprende a caminar tropezando, pero que no renuncia a avanzar.

Conclusión

Al final, los grandes cambios de la existencia no se consiguen a golpe de exigencia ciega, sino mediante una perseverancia suave, constante y paciente que sabe esperar a que madure el fruto. La exhortación del santo sabio sigue resonando con vigencia intacta porque apunta a la raíz de nuestra inquietud contemporánea. Dejar de librar una guerra permanente contra uno mismo es el primer requisito indispensable para empezar a vivir con lucidez, equilibrio y verdadera libertad de espíritu.