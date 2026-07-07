Prohens asegura que no caerá en la «autocomplacencia» tras tres años de Govern

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este martes que aún «queda mucho trabajo por hacer» y ha asegurado que no caerá en la «autocomplacencia» al hacer balance de los tres años de legislatura al frente del Ejecutivo autonómico.

Así se ha expresado la presidenta en un mensaje publicado este martes en su cuenta en la red social X, donde ha asegurado que su Govern continuará «escuchando, actuando y cumpliendo» con el objetivo de que el cambio llegue «a cada pueblo, cada isla y cada familia de Baleares».

Asimismo, ha defendido la gestión desarrollada durante estos tres años en ámbitos como familias, niños, mayores, autónomos y trabajadores, así como «las políticas de vivienda, la transformación del modelo económico y el refuerzo de los servicios públicos» que ha señalado que se ha llevado a cabo durante esta legislatura.

En el vídeo que acompaña la publicación, Prohens ha reconocido que todavía quedan «muchos problemas por arreglar» y «muchos retos que afrontar», aunque ha defendido la capacidad de Baleares para hacerles frente.

La presidenta también ha agradecido la confianza hacia el PP y ha asegurado que continuará trabajando para que el cambio que, según ha dicho, respaldaron los ciudadanos, «llegue a cada rincón» de Baleares.

La presidenta del Partido Popular en Baleares, Marga Prohens, ha reforzado su liderazgo dentro de la formación al presentar oficialmente su candidatura a la reelección, marcando como objetivo prioritario la consecución de mayorías más amplias, estabilidad institucional y un proyecto político consolidado de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

En un acto con fuerte carga simbólica y política, la dirigente dejó claro que el PP balear no aspira únicamente a mantener el poder, sino a ampliarlo con una base social más sólida. «Somos el único partido de Baleares que está unido», señaló durante su intervención ante centenares de afiliados.