Marga Prohens presenta su candidatura a la presidencia del PP balear: «Somos el único partido que está unido»

La presidenta del Partido Popular en Baleares, Marga Prohens, ha reforzado su liderazgo dentro de la formación al presentar oficialmente su candidatura a la reelección, marcando como objetivo prioritario la consecución de mayorías más amplias, estabilidad institucional y un proyecto político consolidado de cara a las elecciones autonómicas de 2027. En un acto con fuerte carga simbólica y política, la dirigente dejó claro que el PP balear no aspira únicamente a mantener el poder, sino a ampliarlo con una base social más sólida. «Somos el único partido de Baleares que está unido», señaló durante su intervención ante centenares de afiliados.

Durante su intervención, Prohens defendió que el actual momento del partido es fruto de un trabajo constante y de una conexión directa con la ciudadanía. Frente a ello, contrapuso la situación de sus adversarios, especialmente del PSOE, al que acusó de haber perdido el contacto con la realidad social de las islas. En este contexto, la líder popular situó uno de los ejes centrales de su discurso: la confrontación política con el PSOE y la necesidad de «pasar página» de lo que considera una etapa marcada por la gestión deficiente y la polémica.

Uno de los momentos más destacados del acto fue la referencia directa al conocido episodio del Hat Bar, que Prohens utilizó como argumento para cuestionar la credibilidad del anterior Ejecutivo presidido por Francina Armengol. Según afirmó, mientras los ciudadanos afrontaban las consecuencias más duras de la pandemia, sectores vinculados al socialismo balear se veían salpicados por tramas que, en su opinión, reflejan una forma de hacer política alejada de la ética pública. Prohens recordó que en los momentos más duros de la COVID, el Gobierno de izquierdas presidido por Francina Armengol, mientras todos los ciudadanos estaban confinados, ellos desde el Hat Bar celebraban la trama de corrupción del PSOE.

La dirigente popular insistió en que el proyecto que encabeza no es continuista, sino ambicioso, con la mirada puesta en lograr más libertad, menos trabas burocráticas y un mayor cumplimiento de los compromisos adquiridos con los ciudadanos. En este sentido, apeló directamente a la militancia para trabajar desde ya en la construcción de una mayoría social que permita gobernar con mayor margen y estabilidad.

Además, Prohens reivindicó la identidad del PP como un partido arraigado en el territorio, destacando que es la formación que mejor se parece a la gente de Baleares. Subrayó la importancia de recuperar el orgullo de pertenencia y reforzar el vínculo con los votantes, elementos que considera clave para consolidar el crecimiento electoral del partido.

El acto también sirvió para evidenciar el respaldo interno a su liderazgo, con intervenciones de afiliados de distintas islas que pusieron en valor su liderazgo político, su cercanía y su capacidad de gestión. Este apoyo refuerza la imagen de unidad dentro del partido, un aspecto que el PP quiere proyectar como contraste frente a sus rivales.

Con este movimiento, Marga Prohens activa oficialmente la cuenta atrás hacia 2027, en una carrera electoral que estará marcada por el enfrentamiento directo con el PSOE, la reivindicación de la gestión del PP y el uso de episodios como el del Hat Bar como símbolo de la batalla política en Baleares.