El tema de la inmigración ilegal, que suele ser silenciado por la mayoría de los medios, ha sido tratado por Javier Cárdenas en su programa Levántate OK. «Son esas devoluciones en caliente que tanto criticaba el PSOE cuando estaba en la oposición y que ahora ejecuta estando en el Gobierno. Es, perdonen la expresión, la misma mierda de siempre. Aquí lo que es tremendo es que esto es ilegal, como lo es la cantidad de mafias que están enviando gente a nuestras costas y eso no parece ser ilegal. Europa sabe de dónde salen y no está haciendo nada. Pensábamos que estábamos más protegidos con Bruselas y miran hacia otro lado continuamente. Y lo hicieron con las maletas de Delcy, que según la Policía pesaban como si fuera cemento».