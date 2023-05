«Una tras otra, parece una broma», asegura Javier Cárdenas en el programa de hoy en referencia a que el PSOE se olvida de abolir la prostitución tras el caso Tito Berni. ¡Los feministas, eh! No queda bien. Fue la bandera ideológica en su congreso hace dos años: ser abolicionista y acabar con la prostitución. Se puso en marcha el proyecto de ley con el apoyo de los podemitas.

Pero claro, ocurrió algo: que el 7 de junio se votó, recordemos que hace ya un año, con 232 votos a favor, 38 en contra y 69 abstenciones, y el Pleno avalando la toma en consideración de una iniciativa que ha dividido a la Cámara entre quienes ven la prostitución como una violencia contra la mujer, opinión muy mayoritaria y compartida por socialistas y populares, y quienes defienden la libertad sexual de quienes la ejercen.

Al votarse, también lo votó Tito Berni que, después de ofrecer su voto a favor de que abolieran la prostitución, se fue a buscar estos servicios. La misma tarde. 5.000 euros en una noche se gastó, según El Mediador que también estaba ahí. Además, Fuentes Curbelo, el diputado, tenía una afición a la viagra, algo obsesiva y acababa contratando muchos servicios. La cosa es que el PSOE ha renunciado ya: se han olvidado de abolir la prostitución. Cada vez que quieran hacerlo, le van a sacar a Tito Berni en los debates. Así que han pactado con los podemitas, que por ahora no, que lo dejen dormir. «E Irene Montero, ¿qué ha dicho de todo esto?», se pregunta Javier Cárdenas.»Nada ha dicho. Ah sí: ‘Déjame que estoy contado billetes, lo que tengo en el banco, ahora no me va bien’. Es tremendo», reflexiona Javier Cárdenas, mientras compara: «Con el dinero que tenía cuando entró esta mujer en política y el dineral que tiene ahora, más el casoplón, claro».