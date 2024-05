En el programa de Levántate OK de este martes, Javier Cárdenas comenta «algo muy importante sobre el libro de Pedro Sánchez con Jorge Javier Vázquez. Bueno, aquí lo grave es que, primero, lo edita Planeta, Tierra Firme, lo presentan con 14 ministros, en horario laboral, para aplaudir las intervenciones de Pedro Sánchez: la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; el ministro de Transportes, Óscar Puente; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el ministro de Industria, Jordi Hereu; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Ciencia, Diana Morant; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz; y el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá».

En el espacio se destaca que «los beneficios no van a ninguna ONG, van al bolsillo de Sánchez, lo cobra él y lo ha escrito Irene Montero y no ve un duro. Pero es que lo peor es que los gastos que llegan a más de 4.000 euros por la presentación van a presupuestos del Estado y además, lo han reconocido y no pasa nada. Por ejemplo, maquillaje, que yo no entiendo, yo he presentado 40 libros, ¿tú te maquillas para presentar un libro? La seguridad es evidente, porque había más ministros ahí que en el Consejo de Ministros de los Martes. Y luego, el grueso se lo ha llevado el de siempre, es Jaume Roures. Se montan presentación del libro, se ofrece por streaming, a partir de ahí cámaras, focos, aparatos tecnológicos, casi 4.000 del ala. Y ahí está, Jorge Javier, creemos que no cobró, solo faltaría, y ahora han reconocido que sí, que es verdad, que el libro lo pagamos todos. Siempre cobran de una u otra manera. Es un escándalo. En otro país provocaría dimisiones, perdones, disculpas. Aquí lo reconocen y les importa un pito. Es así mismo».