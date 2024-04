En el espacio de este jueves, en Levántate OK Javier Cárdenas explica lo siguiente: «Pedro Sánchez, este tío utiliza a España como si fuera su cortijo». En este sentido, en el espacio de se destaca que «está negociando con Arabia Saudí un fondo común para traer a 300.000 refugiados palestinos a España».

Durante el programa, se resalta que «ya hay un montón de gente por las calles, por ejemplo en Barcelona, viviendo en los soportales, viviendo en la calle, con un carrito, cogiendo chatarra, muchos otros robando porque no tienen trabajo. ¿No sabía yo que teníamos trabajo para tanta gente?».

En este sentido, se subraya que «es muy gordo y atención, acaba de llegar de un viaje a Jordania, Qatar y Arabia Saudí. ¿Qué pretende en este viaje? Pedir pasta, un fondo común, una especie de Next Generation árabe para quedar como el pacificador de la franja de Gaza. Sánchez quiere pasar a la historia».

Durante el programa de Javier Cárdenas, se desgrana que «¿y cómo? Bueno, pues llevando dos millones de gazatíes, la mayoría palestinos, los que viven en la franja, a Europa. Y dando el ejemplo, colocando a 300.000 refugiados del conflicto palestino en España. Es verdad que esto pacificaría la zona, pero complicaría la nuestra, ¿no? Y a ver, sólo una cosita. Lo normal es que si dices, voy a traer esta cantidad de gente, se reparte entre toda Europa».

Sin embargo, en el espacio Javier Cárdenas se analiza que «¡claro! Pero no. Países Bajos ya hace mucho tiempo que demostró que la identidad holandesa ya estaba perdida. Estaba perdida por la cantidad de refugiados que habían ido y que está perdida. El barrio de Molenbeek de Bruselas es una fábrica de yihadistas. Yo he estado ahí, es tremendo aquello. Yo creo que de verdad nadie puede pensar a estas alturas que España no es un país de acogida». En el programa de Javier Cárdenas, se subraya que «en España acogemos a toda la gente que quiera trabajar, es decir, está el país lleno de bolivianos, peruanos, ecuatorianos, colombianos… Con los que nos llevamos de perlas, vamos y también mucha gente del Magreb. Pero de pronto traer a 300.000 palestinos que no están acostumbrados a nuestra cultura…».