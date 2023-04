«¿Que me decís de esta noticia -pregunta Javier Cárdenas- no me la superes, sólo iguálamela?», un alcalde socialista gallego en prisión por corrupción de menores. Es muy grave, le pedían 12 años de cárcel y va a estar cuatro, el alcalde de Castroverde, lleva siendo alcalde del PSOE más de 40 años en esa localidad de Lugo. Lo que hacía era citar en su casa a dos hermanas menores de edad, les ponía vídeos porno, les invitaba a droga y alcohol y luego tenía relaciones sexuales con las dos, masajes y les pagaba por ello entre 50 y 100 euros cada vez que iban a su casa, menores de edad las dos.

Esto es delito de todo, perversión de menores, exhibicionismo. La Fiscalía le pedía 12 años, él ha confesado y ha quedado en un acuerdo con Fiscalía y le ha quedado la cosa en cuatro. Cecilio Lera, que es como se llama, ha ingresado en prisión. En el juicio, que fue breve, Cecilio Lera tuvo que declarar desde la prisión de Topas, donde se encuentra tras internar este lunes por un presunto delito de violencia de género.

El regidor de Castroverde admitió todos sus delitos y escuchó las penas que se le imponen a través de videoconferencia. En cuanto a la condena pecuniaria, se establece que Lera deberá pagar cinco euros durante doce meses por exhibicionismo y doce meses de multa por difusión de material pornográfico. Además, se le imponen cinco años de libertad vigilada y cinco de inhabilitación del sufragio pasivo a los comicios, con otros cinco de inhabilitación especial de profesión, cargo u oficio que entrañe contacto con menores de edad.