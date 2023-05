Hoy Javier Cárdenas te habla sobre la Generalitat de Cataluña, que paga 41 millones de euros al año de dinero público, por los liberados sindicales. Hay que recordar que la pandemia acortó las horas de crédito sindical, pero su gasto no. Es el tercer año consecutivo que supera los 40 millones de euros. El número de liberados sindicales en España es uno de los secretos mejor guardados, siendo CCOO y UGT los mayores beneficiados. Los sindicatos deberían mantenerse de las cuotas de sus afiliados y de ninguna manera de subvenciones del Estado, y muchísimo menos en tiempos de crisis, pero no es así.

Si vivieran de las cuotas de sus afiliados, defenderían a sus afiliados y no como hacen ahora, que amparan al Gobierno, que es quien les da enormes cantidades de dinero. El problema es que el total de afiliados a los sindicatos es tan bajo y tan poco transparente que no pueden mantenerse con ese dinero y muchísimo menos mantener a todos sus líderes que bailan al son del Gobierno, porque si no el dinero público no llega.

Los sindicatos deberían representar y ayudar a los trabajadores sus propias cuotas. Si no pueden mantenerse por sí solos, los sindicatos deberían quebrar como cualquier empresa, pero se está muy a gusto mamando de la teta de todos los españoles. El Gobierno lo permite, a pesar de que es un total robo a los ciudadanos, el tener que mantenerlos con dinero de todos nosotros. Están pagados con dinero de los afiliados y de los que no lo están. Los liberados sindicales demuestran que han errado su vocación, puesto que, su clara vocación no es defender a los trabajadores, sino de apropiarse de dinero de las arcas del Estado de la manera que sea y a pesar de quien sea.