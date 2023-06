Este viernes en Levántate OK, Javier Cárdenas ha analizado que «los barones del PSOE se vuelven contra Pedrito Sánchez y dicen que es un fraude». «Son muchos, por no decir la mayoría de barones, los que dicen sólo piensa en él, y no nos extraña, porque el ego de Pedro el Guapo es tan descomunal, que se cree sus propias mentiras y lo más grave es que intenta que esas mentiras nos las creamos nosotros», ha reflexionado Javier Cárdenas durante el espacio.

«El postureo presidencial es lo que le va, además del derroche a espuertas del dinero público. Un presidente que no es capaz de reconocer los embustes y desviaciones de dinero público, supuestamente a subvenciones familiares y chiringuitos que nunca aclara», ha proseguido Javier Cárdenas.

«Muy hartos están los barones de su propio partido de esto y de los pactos antinaturales con terroristas y separatistas. Lo que sea con tal de agarrarse al escaño de la presidencia como un candirú a su presa», ha indicado Javier Cárdenas durante su intervención.

«Esas guerras internas de la izquierda, la extrema izquierda y la izquierda estalinista, con minipartidos que no se ponen de acuerdo y cuando lo hacen es por interés propio, que juegan a ver cómo sacar más escaños si juntos o separados, cuando son todos el mismo estiércol que dejó a violadores en la calle, que se negaron a la investigación de las menores tuteladas, que dicen como tiene que ser la sexualidad de nuestros hijos en las escuelas con talleres inverosímiles», se ha destacado durante el tiempo que se ha prolongado el espacio. «Hartos están los barones del PSOE que necesitan un partido limpio de esa basura y dejar de tener el presunto mayor caso de corrupción de Europa con los ERE de Andalucía», se ha zanjado en el programa.