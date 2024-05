En el espacio de Levántate OK de este viernes, Javier Cárdenas se pregunta a modo de reflexión: «¿Para qué sirve un gobierno?». A esa pregunta el propio Cárdenas responde: «Pues, para que hagamos las cosas bien, tengamos todos un mejor trabajo o una mejor calidad de vida y sobre todo que nos proteja. Pero cuando tú ves que has llegado a un punto en el que es el propio gobierno el que señala como la época de los nazis a los judíos, aquel es judío, aquel es tal y ves un grupo de lameculos que le siguen el rollo, pero hasta aquí podemos llegar a que se señale periodistas».

Javier Cárdenas prosigue: «Por eso yo agradezco que Resines, por ejemplo, alce la voz, pero no veo tampoco a las Àngeles Barceló, a los Francino, que tengan la valentía de decir: ‘Espere, hasta aquí podemos llegar’, ¿no?, a compañeros no se les señala». Albert Castillón dice: «Llevamos tres días, fue dar la orden Sánchez de ‘a por ellos’ a través del discurso y se han puesto a trabajar pero como un ejército. Por ejemplo, hay un grupo en redes que se llama Apoyo a Sánchez, me cuentan que lo han montado cuatro abogados, entiendo que de Ferraz, porque si no, no se entiende y me dicen, que ‘esta información que cuelga el individuo Castillón es totalmente falsa’».

Y dice, se asegura en el espacio: «‘Le pedimos la retirada inmediata en todas las plataformas audiovisuales, si se niega, emprenderemos medidas legales’. ¿Sabes qué información es? La que os conté aquí, de que el espionaje israelí está ofreciendo datos pillados por Pegasus en el móvil del presidente poquito a poco, ya que Sánchez no accede a una dimisión, que es lo que esperaba el Mossad».

En este sentido, continúa: «Es decir, la investigación periodística, el pasarte horas colgando el teléfono, hablando con gente que está en la otra punta del mundo, con un lío de horarios que ya ves. Para conseguir información veraz, ellos creen que es un bulo, que a lo mejor se creen que aquí a media tarde me lo invento. Es de locos. Yo no creo que ellos piensen que es un bulo. No, en absoluto. Igual tienen mucho miedo porque saben que es verdad. Que dicen, claro, si hacemos esto y le decimos a uno, usted está diciendo esto y vamos a meter una demanda, igual, como se dice en la calle, te achantas. Es decir, van amenazando a medios. A ver qué pasa, yo creo que es un poco lo que dices, si te mueres de miedo y echas para atrás y cierras, han ganado. Y si les plantas cara, como voy a hacer yo y tú y muchos, pues a ver quién gana en los tribunales».