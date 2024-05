Sánchez entra en la campaña catalana acusando a la prensa libre de «atacar la convivencia»

Pedro Sánchez ha reaparecido este jueves en un mitin, entrando de lleno en la campaña catalana tras su farsa de cinco días de reflexión sobre si debía seguir o no al frente de la presidencia del Gobierno, con ataques a la prensa libre y a la oposición. El secretario general del PSOE, que ayer ya apareció por sorpresa en la Feria de Abril de Barcelona pero en silencio, sin avisar previamente a los medios de comunicación y sin ofrecer ninguna declaración a la prensa, ha dicho que «tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros», desatando la euforia entre los asistentes. Según él la «máquina del fango de los pseudomedios ataca a la democracia» y ha reivindicado que «la democracia puede más que el fango y los votos más que los bulos».

Sánchez también ha asegurado que “estos cinco días que jamás olvidaré he extraído muchas lecciones”. Entre ellas que “vivimos en un gran país” y el PSOE “somos más los que queremos la política limpia frente a los bulos, las difamaciones y la mentira”. “El camino de nuestras siglas no es el más sencillo, pero es el más justo”. Por eso, ha dicho, “es un orgullo ser secretario general del PSOE”.

El presidente del Gobierno ha afirmado que “no me acosan, no me atacan, no me difaman por ser Pedro Sánchez, lo hacen por ser secretario general del Partido Socialista que hoy cumple 145 años de vida”. En su opinión “nosotros hemos dedicado toda nuestra historia a la lucha de la dignidad de la mayoría frente a los de arriba”.

El secretario general del Partido Socialista ha manifestado que “ellos tendrán su dinero, sus políticos a cargo y sus medios afines, pero nosotros sabemos de que lado estamos, de los que no pueden, de los que no tienen, de la mayoría social, de los trabajadores y las trabajadores, frente a los poderosos”. En este sentido ha pedido “reivindicar que la política no es el territorio de los poderosos sino el de la gente de a pie”.

El líder del PSOE ha trasladado a su militancia que “me tenéis dispuesto a hacer frente a la máquina del fango de Feijóo y de Abascal”. “Una máquina del fango que tiene a sus pseudomedios de comunicación que difunden bulos y desinformación, que se propagan por esos sus páginas web, luego en tertulias que hacen de altavoz a esos bulos y luego el PP y Vox que lo llevan a las tribunas políticas para que asociaciones ultraderechistas lo judicialicen” ha expresado.

Más de 3.000 personas según la organización, 2.000 en el interior y 1.000 en una pantalla gigante en el exterior, que han llegado a Sant Boi de Llobregat a bordo de decenas de autocares fletados y pagados por el PSC, han querido arropar a Pedro Sánchez tras el circo que ha protagonizado en la última semana. En un gesto poco habitual, en un acto en medio de la campaña, la vicepresidenta y vicesecretaria general, María Jesús Montero, también se ha desplazado a Cataluña para estar al lado del presidente del Gobierno y del candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa.

Illa agradece su trabajo a Sánchez

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, le ha agradecido a Pedro Sánchez sus políticas en esta comunidad autónoma. “Te la has jugado por Cataluña y Cataluña no va a olvidar esto” le ha espetado el exministro de Sanidad. Illa, al que todos los sondeos dan como favorito para ganar las próximas elecciones del 12 de mayo, ha celebrado estar «en la comarca de los Estopa, la Rosalía, la Seat, el aeropuerto, Josep Tarradellas y José Montilla».