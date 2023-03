En el programa de Javier Cárdenas te contamos cómo diputados organizaban fiestas con alcohol, cocaína y mujeres en clubes y hoteles de Madrid. En un informe, la Fiscalía habla de «la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios». En esas fistas se podían ver al ex diputado, un general de la Guardia Civil y un empresario canario llamado Marco Antonio Navarro Tacoronte, en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros, según el sumario del caso».

Marco Antonio Navarro nos cuenta como los empresarios que querían hacer negocio debían pagar un peaje.Cuenta que chicas se hacían fotos con todos, en habitación de hotel y esnifando droga. La utilización de servicios de prostitución como un plus para convencer a los empresarios o contentar a los políticos no siempre daba buenos resultados. La investigación acredita que al menos uno de los empresarios se sintió bastante molesto. Navarro dio a entender que Fuentes no habría sido el único parlamentario que habría terminado una jornada de trabajo con prostitutas. «Todo eso durante la pandemia», subrayó el intermediario. En una tarjeta bancaria de Gómez Rojo de ese día y posteriores aparecen registrados pagos por importe de 612,22 euros; 191,19 euros y 255,79 euros, todos ellos vinculados al Hotel Victoria. Los pagos en ese hotel y por cuantías similares continuaron, al menos con fecha del 19, 20, 22 y 23 de abril.