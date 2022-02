Comienza una nueva semana de la mejor forma con Levántate OK, el morning show del momento. Hoy, Javier Cárdenas empieza fuerte diciendo que Pedro Sánchez es un témpano de hielo que no empatiza con nadie y que hará lo que haga falta por mantenerse en el poder. «¿Que tengo que pactar con aquellos cercanos a quienes mataban a mis compañeros, que han hecho que yo sea presidente del Gobierno? No importa, pacto con ellos», estima Cárdenas que pensara Sánchez. Se pregunta, si, de haberse equivocado uno de Bildu en la votación de la reforma laboral, le hubieran dejado repetir el voto. «Por su puesto», asegura, «porque, si no, hubieran convocado protestas y manifestaciones».

