En todos sus años de actividad terrorista, ETA ha llevado a cabo 3.500 atentados. La acción más sangrienta en la historia de ETA fue el atentado de Hipercor en Barcelona perpetrado el 19 de junio de 1987. Acabó con la vida de 21 personas, entre ellas cuatro niños, y causó heridas de distinta gravedad a otras cuarenta y cinco. El 23 de octubre de 1989, la Audiencia Nacional impuso una pena de 794 años de cárcel para cada uno de los dos etarras autores de la matanza, Domingo Troitiño y Josefa Ernaga.

En ‘Levántate OK’, Javier Cárdenas le ha ha lanzado este mensaje a Junqueras: «Tú tienes la coherencia en el mismo sitio donde tiene el entendimiento ‘Jack, El destripador’. Aquí mataron con un coche bomba en Hipercor, aquí mataron a Ernest Lluc que era político como tú. Y el respeto que te tenía por ser coherente se ha esfumado. Os quitáis la máscara y ahí demostráis que no sois gente de paz. Me tengo que callar para no decir barbaridades».