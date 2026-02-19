Nuboso y con lluvias generalizadas, hoy 19 de febrero de 2026, la provincia de Bilbao se verá afectada por chubascos persistentes, especialmente en el norte, mientras que el sur de Álava tendrá precipitaciones menos significativas. Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento soplará moderado, con rachas fuertes en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias persistentes y viento fuerte

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas que podrían sorprender a más de uno. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 13 grados, pero la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las horas más tempranas.

Ya por la tarde, aunque la lluvia persistirá, el cielo podría dar un respiro momentáneo, dejando entrever algunos claros. Sin embargo, la humedad en el aire será notable, creando una atmósfera pesada que nos recordará que estamos en pleno otoño. Con el sol asomando tímidamente a las 08:04 y despidiéndose a las 18:47, disfrutaremos de unas horas de luz que, aunque nubladas, nos invitan a seguir adelante con el día.

Nubes grises y lluvias constantes en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 10 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 5 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las ráfagas de viento pueden superar los 60 km/h, convirtiendo la jornada en un desafío para los más desprevenidos.

La tarde-noche traerá consigo un contraste notable, ya que el cielo se mantendrá cubierto, pero la intensidad de las lluvias será constante. Con temperaturas que no superarán los 13 grados, la humedad alcanzará niveles elevados, lo que puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua a quienes salgan a la calle.

Guecho: ambiente húmedo y ventoso hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente pesado y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados y la sensación térmica podría descender hasta los 6 grados. El cielo estará cubierto y el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 75 km/h, lo que podría hacer que la jornada se sienta aún más fría.

A medida que avance la tarde, la lluvia persistirá con la misma probabilidad, aunque el cielo mostrará un leve cambio hacia un estado más parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 12 grados, pero la sensación térmica se mantendrá en torno a los 12 grados. Con el sol saliendo a las 08:04 y poniéndose a las 18:47, Guecho disfrutará de aproximadamente 10 horas y 43 minutos de luz, aunque el tiempo no será el más favorable para actividades al aire libre.

Santurce: nublado con lluvias y vientos moderados

El tiempo se presenta mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera lluvia, especialmente en las horas centrales del día, acompañada de vientos moderados que podrían alcanzar ráfagas notables.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar de actividades diarias, ya sea un paseo bajo la lluvia o una visita a un café local. Aprovechar el día para relajarse en casa también es una excelente opción, mientras se escucha el suave murmullo de la lluvia.

Cielos cubiertos y lluvia persistente en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 8 grados. La probabilidad de lluvia es alta, por lo que es recomendable llevar paraguas. A medida que avance el día, el tiempo no mejorará; se espera que la lluvia continúe durante la tarde y la noche, con temperaturas que apenas alcanzarán los 13 grados. Es un buen momento para abrigarse bien y disfrutar de un café caliente en casa mientras se escucha el sonido de la lluvia.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET