Amonestado un médico de cuidados paliativos por atender a una niña fuera de su horario en el País Vaco

Jesús Sánchez Etxaniz, un médico de cuidados paliativos del Hospital de Cruces de Bilbao, fue amonestado el pasado viernes por atender a una niña de cuatro años en fase terminal fuera de su horario laboral. Es debido a esto que el hospital le ha sancionado con la justificación de que estaba en la calle con «recursos del hospital» a unas horas en las que no tiene «permiso».

En este caso, él y su equipo acompañaron a la menor en su domicilio durante noches, fines de semana y festivos, sin reconocimiento oficial por parte de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud. Desde el Servicio Médico han negado que se tratara de una «sanción formal», calificándola como una «advertencia preventiva» relacionada con el uso de vehículos oficiales fuera del horario laboral. Sin embargo, esta acción ha sido percibida por el equipo médico y diversas organizaciones como una «falta de reconocimiento al esfuerzo y compromiso del personal sanitario».

Naomi Hasson, presidenta de Arinduz, la sociedad de cuidados paliativos del País Vasco, ha señalado lo siguiente: «El agotamiento, la rabia y el enfado son sensaciones comunes de los profesionales de la salud que nos dedicamos a los paliativos en todo el Estado. Jesús Sánchez Etxaniz es un referente en los cuidados paliativos y lo está pasando muy mal en este momento, pero más allá de este caso que toca el corazón de todo el mundo, hemos de poner el foco en que esto es general en toda España, y aunque la situación ha mejorado en los últimos 25 años, la sensación es que el trabajo en paliativos no es una prioridad y debería serlo. No somos de segunda».

La carta del médico

Por su parte, Jesús ha publicado a través de su perfil de Facebook una carta en la que asegura estar «cansado» y de tener la necesidad de «parar y recuperar energía». Además, en ella cuenta cómo fue el proceso en el que trató a la menor.

«Yo desde el principio argumenté que la muerte en los niños no entiende de horarios. Y que no era ético permitir que una familia pidiera ir a su casa para morir en su hogar, en vez del hospital, y luego dejarles sin esa asistencia el resto de las horas (…) Desde el principio en el equipo decidimos prolongar de forma voluntaria la asistencia más allá de nuestro horario oficial en los finales de vida. Lo hemos hecho durante 13 años, mañanas, tardes, noches y festivos. Nunca nos lo han reconocido como trabajo, a pesar de solicitarlo repetidamente en los siguientes años. Pero al menos, hasta esta semana, nos daban una palmada en la espalda y miraban para otro lado. Pero, sorprendentemente, al día siguiente del fallecimiento nos amonestan nuestros superiores por estar en la calle, con los recursos del hospital, a unas horas para las que no tenemos permiso. Y nos recuerdan que si ocurre algo no vamos a tener la cobertura legal del hospital».

Etxainz concluye su carta indicando que en las condiciones en las que se encuentra le resulta «muy difícil» seguir trabajando. De igual manera, ha señalado que confía en «volver».