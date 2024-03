Yoli y Ortúzar se tragan las mascarillas

Yolanda Díaz, cuyo Sumar forma parte de un Gobierno en desmoronamiento fáctico, dice con la boquita chita y pinturera, que odia la corrupción. Pero forma parte de un Ejecutivo corroído hasta las cachas. Andoni Ortuzar, jefe del PNV, destruyó a Mariano Rajoy por un caso de corrupción, pero hace la vista gorda ante un lodazal inmenso porque Sánchez les da todo lo que piden.

Una y otro son responsables de mantener tambaleándose un equipo gubernamental desde el que algunos de sus miembros malversaron dinero público comprando mascarillas a una trama cuyo epicentro resulta especialmente corrupto. Habrá que recordar a la señora gallega y al señor vasco que las palabras mueven y el ejemplo arrastra.

Si los peneuvistas argumentaron en aquellos días su apoyo a la moción de censura que derribó a Rajoy en el hedor mediático que supuso la sentencia del caso Gürtel, habría que preguntarles qué opinan del auto firmado por el magistrado Ismael Moreno en relación con el caso Koldo. El Gobierno y la legislatura están en manos de aquélla y del otro.

Incluso, hasta el propio Sánchez habla de que no hay corrupción buena o mala. Es corrupción. Punto. El mafioso Correa de la Gürtel no es peor que el mafioso Koldo de la cosa. Andan mirando hacia otro lado como si el paisanaje fuera tonto. Cuando no combates la corrupción te haces cómplice de ella.

A doña Yolanda se le nota demasiado su nerviosismo. Está como un flan con chorreras. Las elecciones gallegas han dado muestras claras acerca de su inmarcesible e inmortal liderazgo; no es la Eleanor Roosvelt de la que preconizó Iván Redondo (otro que tal baila) que llegaría un día a ser la primera ministra. Por de pronto, sus conmilitones(as) catalanas le han dejado al pairo en esto de los Presupuestos. En román paladino, que no controla.

En cuanto a la muchachada del PNV, toda España (aunque les joda) conoce su pelaje. Son de ultraderecha y egoístas, pero ya no dan gato por liebre a nadie. Hace tiempo que se les vio el plumero.