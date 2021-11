El 3 de junio de 2009 se daba a conocer un «acontecimiento histórico de ámbito planetario» durante un desayuno informativo en Madrid. La persona que gozó del inmenso privilegio de anunciar a la humanidad la noticia fue Leire Pajín, Secretaria de Organización del PSOE: «Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta: la coincidencia en breve de dos presidencias progresistas a ambos lados del Atlántico, la presidencia de Obama en EEUU y la de Zapatero presidiendo la UE». Y prosiguió en pleno éxtasis: «Estados Unidos y Europa, dos políticas progresistas, dos liderazgos, una visión del mundo, una esperanza para muchos seres humanos».

Lo cierto es que la Historia universal tuvo en ese momento un punto de inflexión, un auténtico cambio de rasante, un antes y un después en definitiva. Y ello porque ambos líderes -progresistas, por supuesto- habían puesto el acento en una agenda política con dos prioridades compartidas entre otras: la lucha contra el cambio climático y la promoción de las energías renovables. Tras ese profético anuncio, sabemos que el mundo cambió y no volvió a ser el mismo. En España desde luego, porque ese acontecimiento no evitó que un año después padeciéramos una crisis económico financiera y social que -ésta sí- fue de proporciones siderales, con cinco millones de parados y la espada de Damocles de un rescate por los «hombres de negro» pendiendo sobre nuestras cabezas. Desde luego que en este caso podemos afirmar que la realidad superó a la ficción, pues nadie en su sano juicio se hubiera atrevido a efectuar semejante declaración hablando en serio o con un mínimo sentido del ridículo.

Si entonces fue una mujer progresista la encargada de dar esa exclusiva mundial, ahora le toma el relevo otra colega, también progresista por supuesto, y en un acto protagonizado por un elenco de mujeres progresistas todas ellas. En Barcelona, otrora capital de Ferias y Congresos y Archivo de la Cortesía, su alcaldesa y ex promotora okupa Inmaculada Colau, ha proclamado a Yolanda Díaz como «líder mundial» (y sorprendentemente no «lideresa»). Colau la presentó como una mujer que nunca quiso ser presidenta, ni una líder mundial, pero le ha tocado serlo, porque afirmó que «España necesita de un liderazgo como el suyo». Con estas mujeres feministas tan progresistas ellas, no ganamos para acontecimientos siderales. Desde luego que con Yolanda Díaz España no será la misma; eso ya nos lo comunicó hace unas semanas reflexionando acerca de la conveniencia de que España deje de ser la Patria para ser la «Matria», que por algo es mujer. En esa misma línea transformadora de la sociedad, se dirigió a las autoridades y «autoridadas» presentes.

Como nuestra Matria necesita del liderazgo de la Vicepresidenta Díaz para un futuro de prosperidad y bienestar -que el mundo gozará a continuación-, debemos conocer su pensamiento político, sus convicciones y sus ideales. Recientemente tuvimos ocasión de enterarnos de ellos viéndolos reflejados en el prólogo de una edición del Manifiesto comunista de 1848 de Karl Marx y Friedrich Engels, reeditado con ocasión del centenario de la fundación del PCE, partido en el que ella milita.

La lideresa mundial Díaz afirma que el Manifiesto comunista «es uno de esos libros mágicos e inagotables nacidos para perdurar, que consiguen retratar la realidad y al mismo tiempo transfigurarla». Tengo serias dudas acerca de que su entusiasmo comunista alcance una transfiguración del mundo similar a la Jesucristo en el monte Tabor, pero no creo que en Europa cuaje. Tendremos que preguntarnos si ese entusiasmo es compatible con la Memoria Histórica que el Parlamento Europeo tiene del comunismo, al que asimila con el nazismo como «ideologías totalitarias y genocidas».

Si no fuera porque estamos hablando de cosas demasiado serias, pensaríamos que se trata del guión de una comedia española protagonizada por Lina Morgan y Gracita Morales, extraordinarias actrices cómicas en el papel de Colau y Díaz, con Leire Pajín de actriz invitada interpretando su propio papel. Con estas feministas la lucha por la liberación y la igualdad de la mujer tiene un futuro deslumbrante en el cosmos.