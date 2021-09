Este próximo martes el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, viaja a Sevilla para reunirse con su homólogo andaluz, Juanma Moreno Bonilla, con la excusa de hacer frente común en la reivindicación de una mejor financiación. Realmente se trata del clásico teatro del socialista valenciano para parecer que algo hace y que luego nada cambie.

La Comunidad Valenciana es la peor región financiada de España, pero a pesar de las promesas de Puig y su adlátere política, Mónica Oltra, el Gobierno de Sánchez no tiene el mínimo interés en cambiar las cosas, ni los dirigentes socialcomunistas valencianos han peleado por una mejora de la situación. A ellos lo único que les preocupa es su supervivencia y seguir disfrutando de las mieles de un poder que les ha quemado tanto como a Pedro Sánchez a tenor de la demoscopia más reciente.

Pero a pesar del tema de la financiación, sobre el ambiente de la reunión reinarán las intenciones de ambos mandatarios de jugar con el calendario electoral. Dependiendo de lo que haga Moreno Bonilla en los próximos meses, donde se hace cada vez más probable un adelanto de las elecciones en el mes de marzo, la reacción de los fueros socialistas será similar.

Si bien el PP espera rematar la faena y propinar un nuevo hachazo a Sánchez a través de unos comicios en Andalucía, los socialistas tratarán de amortiguar el golpe del “ayusazo” del pasado 4-M. Por ello, Ximo Puig tiene preparada la maquinaria para contrarrestar la estrategia popular con otras elecciones adelantadas en la Comunidad Valenciana en la misma fecha que las andaluzas. Algo parecido a lo que hacen País Vasco y Galicia, cuyas elecciones autonómicas vienen coincidiendo en fecha desde 2009.

A Ximo Puig no le convienen tanto las elecciones como al PP andaluz porque se da la circunstancia que los dirigentes socialcomunistas han tocado techo desde hace tiempo, con un Podemos en descomposición y con un Compromís ausente de nuevos liderazgos tras el enorme daño reputacional propiciado por el escándalo de los abusos sexuales del ex marido de Mónica Oltra en un centro de menores dependiente de ella. Por no hablar de la trama del hermano de Puig investigada por la justicia.

Los errores cometidos recientemente por Puig, Oltra y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, van en aumento. Además de castigar a la hostelería y a los valencianos con unos cierres y toques de queda sectarios e injustos que no se aplicaron en ningún otro lugar de España, la gestión de la pandemia ha sido deficiente y su única estrategia ha pasado por su antimadridismo y su antiayusismo trasnochado que nunca ha enganchado con la mayoría ciudadana.

El último de los errores de libro cometidos es a cuenta de la Copa América. Después de que Valencia acogiera hace más de diez años dos ediciones del torneo de vela y se hubiera presentado ahora la oportunidad histórica de volver a presentar una candidatura para la edición de 2024, los empresarios promotores de la iniciativa y los impulsores del Real Club Náutico se han encontrado con la negativa de la izquierda gobernante en el Ayuntamiento y de la Generalitat a dar su apoyo.

¿Qué tipo de dirigente político es aquel que no quiere lo mejor para su ciudad y su pueblo? Hay que ser muy ruin, desleal y miserable para no apoyar a tu gente. Pero eso es lo que hace actualmente la izquierda valenciana. Al igual que hace 30 años, cuando los socialistas no hicieron nada por conectar decentemente Valencia con Madrid.

Lo peor de todo es que esta semana pasada se supo que Pedro Sánchez está dispuesto a dar su apoyo a la candidatura de Barcelona, en detrimento de Valencia, presentada por otros empresarios. Y mientras, la izquierda valenciana haciendo de comparsa de un Gobierno que dijo que vino a gobernar para todos y realmente sólo lo hace para aquellos que le aseguran un puñado de votos, alimentando toda clase de agravios entre territorios. Por todo ello, del mismo modo que las urnas dieron un correctivo a la izquierda en 1995, el adelanto electoral que planea Ximo Puig tiene toda la pinta de correr la misma suerte.

@JorgeMestre