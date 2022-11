El baremo de Twitter a la hora de decidir que es cancelable o no en su red ha tenido en los últimos años cierto sesgo que ha beneficiado a lo peor de la política española, como el separatismo catalán. Les pongo un ejemplo de un notorio independentista: «Hoy hace 363 años que nos amputaron una parte del territorio. Y lo decidieron a centenares de kilómetros de nuestra casa. Francia y Castilla/España, genocidas y etnocidas experimentados». Este texto, altamente ofensivo, lo publicó en su perfil de Twitter el 7 de noviembre de este año Albert Donaire, un policía autonómico catalán que forma parte de la Asamblea de Representantes del Consell per la República de Carles Puigdemont.

Dos días antes este mismo policía dijo en su perfil que «la catalanofobia siempre (o casi siempre) es en castellano. Después quieren hacer creer que son un país plurinacional y tolerante con la diversidad lingüística y cultural. No dejan de ser el reino genocida y etnicida que ha sido siempre #SpainIsAFascistKingdom». Ese mismo día, unas horas antes, escribió este mensaje: «Castilla y los suyos merecen, por parte de los catalanes, el mismo trato que nos han dispensado. Se llama justicia, eso que hace siglos que no tenemos los catalanes. Ninguna tregua con aquellos que nos intentan liquidar desde hace siglos. Y repito: usar los mismos métodos».

El «y repito» viene motivado por este tuit, también del 5 de noviembre: «Sólo seremos independientes cuando usemos los mismos métodos que ellos. No nos hemos de poner límites que ellos no tienen contra nosotros. Creo que no hace falta que sea más explícito». Cuatro mensajes en apenas un par de días altamente ofensivos contra España y todos los españoles, llenos de rencor y que incitan al enfrentamiento. Así que no es de extrañar el talante de Twitter España hacia los símbolos nacionales de nuestro país. Si ustedes van al perfil de Twitter Francia, verán que el pajarito que es el símbolo de esta red social está decorado con los colores de la tricolor gala. Lo mismo pasa con los perfiles oficiales en otros países, como Twitter Reino Unido o Twitter Brasil, que lucen sus colores nacionales.

¿Qué encontrarán en el perfil oficial de Twitter España? Exacto, el color azul corporativo de la compañía, ni rastro del rojo y el gualda. Esta es la actitud que ha tenido el personal de esta red social con la inmensa mayoría de tuiteros separatistas catalanes, que han llenado sus timelines de odio y rencor hacia todo lo que huele a España, mientras han cerrado cuentas de tuiteros como Pastrana, gente que defiende el Estado de derecho y los valores constitucionales. Así, no sorprende este desprecio hacia la bandera nacional. La compra de Elon Musk de esta red social abre un período de cambios que muchos esperamos sean para corregir este desequilibrio.

Lo primero, para que nos creamos que ha habido un cambio de rumbo, ha de ser poner la bandera nacional en el perfil oficial de Twitter España. Porque los españoles no somos menos que los franceses, o los británicos. Que Twitter comience respetando nuestros símbolos comunes, y que luego acabe con el sesgo ideológico que ha seguido hasta ahora a la hora de moderar los mensajes. El único límite que ha de haber es el Código Penal y las leyes de cada país, dado que Twitter es, o debería ser, una plataforma de libre circulación de ideas, no un medio de comunicación con una línea editorial determinada. Si quiere tener una postura política concreta, y censurar mensajes que la contradigan, entonces se ha de hacer responsable penalmente de aquellos contenidos que no elimina y no escudarse en que son mensajes de terceros sobre los que no tiene ningún control.