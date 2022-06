Por mucho que la Embajada de Argelia ante la UE haya mostrado un tono conciliador en un comunicado en el que se afirma que no está en peligro el suministro de gas a España, lo cierto es que Argelia no recula, sino que advierte a la UE de que antes de adoptar algún tipo de medida sería bueno que se enterara de lo ocurrido. Y, en función de lo ocurrido, a riesgo de que que la izquierda y sus terminales mediáticas nos tachen de «antipatriotas», cabe preguntarse si Argelia tiene razón. Y es que el 6 de marzo de 2022, Pedro Sánchez llamó al presidente argelino, Abdelmayid Tebune, para reforzar la cooperación energética de ambos países, considerando a este país africano un «socio fiable». Ocho días después, Marruecos hace público que Pedro Sánchez reconoce la posición de Rabat sobre el Sáhara, lo que supone un vuelco en relación con la posición mantenida por España en política exterior. Una afrenta en toda regla a Argelia. Sánchez, por supuesto, no informó al presidente argelino sobre el giro que iba a dar respecto al Sáhara, hecho este que ha causado en Argelia una lógica indignación.

En un artículo publicado a modo de editorial por el sitio web Algerie Patriotique, órgano de la cúpula del Ejército argelino, se denuncia que «en ningún momento se informó al Gobierno argelino de la intención o decisión de cambiar radicalmente la posición del Gobierno español sobre la cuestión del Sáhara Occidental, contrariamente a lo que afirma el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares». Eso, más allá de otras consideraciones, es tan cierto como que el Gobierno de España ha faltado a la verdad. Y es que el trilerismo en política exterior tiene consecuencias. Puede que Argelia haya ido demasiado lejos en su reacción, pero lo cierto es que motivos tiene de sobra para sentirse engañada. Y es que fiarse de Pedro Sánchez es, dentro y fuera de España, un ejercicio de alto riesgo.