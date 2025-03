Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 8 al 14 de marzo de 2025

SUBE: Ana Peleteiro

La archifamosa atleta española, nacida hace 29 años en Ribeira de La Coruña, «juvenil, pretenciosa, muy soberbia, feliz, airada y enamorada», que se ha proclamado campeona de Europa en pista cubierta con un triple salto de 14,37 metros en el campeonato de Apeldoorn, en los Países Bajos. Pocos creían que volvería a saltar como la mejor tras ser madre después de su primer oro en 2019 en Glasgow. «Me ha costado muchísimo. Ha sido muy difícil, con muchos dolores físicos. Pero, en esta ocasión, no he sido impulsiva, lo he meditado mucho». ¡Enhorabuena!

SUBE: Sergio García

El famoso golfista español, nacido hace 45 años en Castellón, se ha alzado con el importante título mundial de golf en Hong Kong, después del podio en la liga de Arabia Saudí y lo ha hecho jugando con gran serenidad y disfrute en cada golpe. «Estaba muy concentrado en todo lo que quería hacer». El jugador español se lleva, con este triunfo, nada menos que… ¡¡¡cinco millones de euros!!! ¡Qué bien!

SUBE: Sara Carbonero

La periodista ha publicado una emotiva carta en redes sociales despidiéndose de su abuela materna, Máxima Salazar, que falleció esta semana de forma inesperada, dos días después de haber celebrado su cumpleaños con hijos, nietos y bisnietos. El dolor se funde con profundos sentimientos extraordinariamente expresados por Sara Carbonero en su pública carta de despedida dedicada a su abuela: «…tu manera de irte, sin hacer ruido, sin quejas, entre susurros, diciendo te quieros. Llena de besos y más besos».

SUBE: Pepa Flores

La inolvidable Marisol, que ya ha cumplido 77 años, desaparecida de los escenarios hace más de 40 (¿fue en 1984?) para llevar una vida discreta y anónima, junto a sus tres hijas, Tamara, Celia y María y Massimo Stecchino, el gran amor de su vida, fallecido en 2023, en el apartamento que adquirió en 1988, ya separada de Antonio Gades, apartamento que acaba de poner en venta por un valor de 1,5 millones de euros. Jamás olvidaremos su bellísima voz.