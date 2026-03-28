Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 21 al 27 de marzo

SUBE: Mariano García

El atleta madrileño nacido en el pueblo murciano de Cuevas de Reyllo, ganador del estratosférico oro en los 1.500 metros del Mundial de Torun, ciudad situada en el norte de Polonia, cuna del astrónomo Nicolás Copérnico, el segundo para él, después del que consiguió en los 800 en Belgrado en 2022. Aunque era un novato y al final se hizo con el título.

SUBE: Felipe VI

Por culminar la renovación de la Casa del Rey, situando en la cúpula a más mujeres y menos militares. Sólo este año, Felipe VI ha nombrado a Mercedes Araujo Díaz de Terán, secretaria general; a Carmen Castiella Ruiz de Velasco, consejera de Asuntos Diplomáticos; a Marta Carazo, secretaria de la Reina Letizia, y a Rosa Lerchundi, de 50 años, directora de Comunicación, que sustituía a Jordi Gutiérrez, abandonando el cargo después de tres décadas en Zarzuela. Han sido necesarios más de 30 años para que la Casa no sólo se profesionalizara sino que también se feminizara, se «rejuveneciera» y se modernizara. ¿Contribuyó a ello el matrimonio de Felipe con Letizia, que no sólo rompía con la tradición en la Institución de pertenecer a la aristocracia sino que, además, el primer y segundo puesto en la línea de sucesión están ocupados por mujeres: una princesa, Leonor, y una infanta, Sofía?

SUBE: Princesa Aiko

Hija única del emperador Naruhito y su esposa, la emperatriz Masako, ha reabierto el debate, en una sociedad patriarcal y machista, sobre la posibilidad de que una mujer herede el trono a pesar de la ley sálica que impedía que las féminas ocuparan cargos políticos. Hace poco más de un mes que una mujer, Sanae Takaichi, era designada al frente del gobierno nipón, lo que abre la puerta a que Aiko sea la heredera de su padre, el emperador Naruhito. No olvidemos que los emperadores varones son abrumadoramente mayoría en la historia de Japón, aunque seis entre finales del siglo VI y finales del VIII, y ocho en total a lo largo de diez dinastías imperiales.

BAJA: Carlos Alcaraz

El famosísimo tenista murciano de 22 años, cumplidos el 5 de este mes, que casi nunca pierde, ya que hasta ahora lleva nada menos que 17 victorias, ha pedido tiempo muerto tras caer en Miami ante Sebastián Korda, en tres sets. «¡Hoy no puedo más. Quiero irme a casa!», gritó hacia el palco de su equipo con su nuevo entrenador Samuel López. «Querer volver a casa siempre es un punto de seguridad, de aceptación incondicional que le aparte del estrés», según el psicólogo Ricardo de la Vega.