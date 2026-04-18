Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 11 al 17 de abril

SUBE: Pilar Domingo Calap



La conocida viróloga, autora de una terapia personalizada como «fago», actuando en aquellos pacientes con resistencia a los antibióticos a la hora de actuar contra aquellas bacterias que infectan y parasitan los órganos. Parece ser que no tienen ninguna contraindicación; son proteínas que luego desaparecen. Según la viróloga, «bastó con inhalar el fago para que diez días después la bacteria, que había atormentado a la paciente mallorquina Irene Nevado, con dos trasplantes de pulmón en 2008 y 2019, ya fuera indetectable en el organismo de Irene». Lo que no se entiende es por qué el Ministerio de Sanidad no da vía libre a este tratamiento.

SUBE: Marie-Louise Eta



Alemana nacida en Dresde el 7 de julio de 1991, por lo que actualmente cuenta con 34 años de edad, es la primera mujer en dirigir, como entrenadora profesional en la Bundesliga, un equipo masculino de un club de primera división de las cinco grandes ligas europeas: España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia. Fue la única mujer que en 2022 participó en el curso de entrenadores con más de cien solicitudes de la UEFA, entre estas su marido, que se quedó fuera. En su presentación a la prensa comentó: «Sé que esto tiene un impacto social, un efecto significativo».

SUBE: Morante de la Puebla

Al viejo estilo de los grandes toreros de épocas pasadas, como lo fueron El Gallo o Joselito, se vio en la Plaza de Toros de Sevilla, la sexta de abono, ¡en Sevilla tenía que ser!, una estampa taurina que no era fácil ver: en su segundo toro, Morante, a la hora de las banderillas, pidió una silla para sentarse y desde allí citar al toro y clavar dos pares de banderillas que enloquecieron al personal. Y no sólo eso, sino que el resto de la faena enardeció al personal. La pena fue no tener suerte con la espada y esto le impidió salir por la Puerta del Príncipe, pero sí lo hizo por la puerta de cuadrillas en olor de multitud.

BAJA: Príncipe Harry

De nuevo el polémico nieto de la reina Isabel II de Inglaterra a la palestra al verse envuelto, por difamación, en la demanda ante el Tribunal Superior de Londres, presentada por una organización benéfica Sentebale, en su día fundada por el príncipe y su socio Mark Dyer, íntimo amigo. Esta ONG le acusa de una campaña difamatoria e intimidación para destruir su fiabilidad. No se han sabido más detalles. Veremos en qué termina. Lo que sí es cierto es que el muchacho no deja de hacer declaraciones contra su familia un día sí y otro también.