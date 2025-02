¡Servilismo al Estado!

«La promesa de una mayor libertad se ha vuelto una de las mejores armas de la propaganda socialista… Se nos promete el camino a la libertad, pero se nos impone el camino a la servidumbre.» Friedrich Hayek.

¡Atónita! Así me quedé este pasado fin de semana al escuchar el desfasado, plúmbeo y peligroso discurso propagandístico del actual Gobierno de España de un ministro Bolaños excitado sobre el atril de los discursos gritando a sus devotos votantes: ¡SOCIALISMO y LIBERTAD! Qué cruel expresión para los amantes de la libertad, juntar dos palabras tan antagónicas, tan incompatibles en sus propios términos, tan inmiscibles entre sí… ¿No creen? La palabra LIBERTAD es uno de los pocos activos por los que tendrán que pasar por encima de nosotros si nos la quieren arrebatar, por aquí no pasaréis y de frente nos encontraréis. De hecho, la libertad es precisamente lo contrario al socialismo, la libertad consiste en que el poder resida en la capacidad de decidir de los ciudadanos sin la fraudulenta injerencia de la autoridad que se le presupone al Estado de maltratar a sus ciudadanos y convertirlos en súbditos. La libertad se basa en hablarle a los ciudadanos como adultos y explicarles la verdad, tomando decisiones complejas, muchas veces impopulares, pero siempre justas y en beneficio de todos ellos. Y puede que a veces atendiendo a la verdad que nos ofrece la libertad podamos equivocarnos, somos seres humanos, pero siempre desde la bondad y la profesionalidad he aprendido que no hemos de tenerle miedo al error, hemos de subsanarlo con la ferviente convicción de que el fracaso siempre es, ha sido y será una bendición, pues se le supone antesala al éxito. Aprender jamás fue un fallo, el aprendizaje consiste en exclusiva en la suma de prueba y error. Pero para ello hace falta la práctica de la humildad que esta clase política evidentemente no practica.

Por primera vez en la democracia moderna de España se ha acontecido a la convocatoria de una manifestación «pre resuelta», es decir, a reivindicar un acuerdo pactado antes de una movilización. Sin duda, esto de la propaganda a algunos se les está yendo de las manos. Pero, … ¿Qué es de esperar de este grupo? Si el mismo fin de semana la vicepresidenta menos votada de la historia de España nos deleitaba nuevamente con uno de sus recados para dummies. El camino de vender como un logro fracciones del SMI de 50€ me preocupa, los políticos deben cumplir con sus obligaciones que no son otras que garantizar un modelo de país fuerte, productivo y competitivo que se centre en crear innovación, mejorar la productividad, ser internacionalmente más competitivos atrayendo la inversión y generar puestos de trabajo cualificados. De este modo y no de otro, ¡SE SUBEN LOS SALARIOS señores! Todo lo que se aleje de ello seguirá generando precariedad y miseria. ¡INVERSIÓN Y PRODUCTIVIDAD! En la teoría económica no hay espacio para más, porque los salarios no se imponen, ¡SE PRODUCEN! Que el aparato del Estado no nos venda una victoria cuando no hace más que restarnos libertades para generarlos.

He dicho en innumerables ocasiones que el problema de fondo viene dado por la ignorancia en materia financiera y claro, luego nos venden como una gran victoria decisiones muy irresponsables. Porque cuando se presume que España es la locomotora de Europa, se expone desde unos datos peligrosamente explicados. Y es que en el fondo, es como aquel amigo derrochador que presume de que las cosas le van bien alardeando de sus activos, obviamente, ocultando sus abultadas deudas. Y claro, cuando estiras más el brazo que la manga, llega un momento que su imaginaria realidad explota. Y así estamos en España, viéndolas venir con las mangas y con un nivel de deuda, ayudas europeas e impuestos nunca antes vistos y déficit fiscal, pues como siempre. Es decir, en lugar de aprovechar las ayudas europeas para fomentar la inversión y la competitividad, reducir los impuestos y la deuda, se dedican a tirar de veta gastando más de lo debido para presumir en el corto plazo, lo cual denota el nivel de conocimientos financieros de aquellos que dicen gobernarnos. Como les cuento, desesperante para cualquier técnico en la materia y preocupante para todos.

Y claro, ante este panorama la ironía se reproduce a un nivel que ni Dante Alighieri sería capaz de narrar… Y es que la vicepresidenta de España, empecinada en demostrarse a sí misma que su nivel de ignorancia no es tal, vuelve a demostrarnos con hechos que por más voluntad que le ponga, quod natura non dat, Salmantica non praestat. Sra. Díaz, permítame, afirmar que los enemigos de España son los fondos de inversión, no sé si me da más risa o ganas de llorar. Le dejo un datito, España tiene una emisión bruta prevista de 278.448 millones de euros durante este 2025, limosna que el gobierno deberá obtener del malvado mercado para seguir despilfarrando como medida de urgencia para tapar todos y cada uno de los escándalos de corrupción que van ganando peso y forma con el paso de los días. Pero vaya, creo que lo suyo no es mala fe, es simplemente bruta ignorancia. Lo que sí es mala fe es lo de la otra tribu, la podemita, con Ione Belarra explicando su nueva genial idea para comunistas 2.0, expropiar el 50% del beneficio del IBEX 35. Estimado Elon Musk, ¿los primeros billetes hacia Marte para cuándo? Ciertamente, no logro ubicarme con tanto ingenio.

Miren, se lo voy a resumir y a poner muy fácil. La importancia del ahorro a la hora de generar riqueza es absolutamente clave y la libertad esencial para lograrlo. Y que quede claro, ese ahorro tiene que ser individual para evitar que los gobiernos sustraigan parte de la renta de los ciudadanos con el buenismo como argumento (un fin superior) pero siempre de manera coercitiva.

Y es que el titular del poder coercitivo debería limitarse a generar unas condiciones en las que el conocimiento e iniciativa individual pudieran planificarse con mayor éxito que los «fines sociales» que perniciosamente vende el estado, que son al fin y al cabo idénticos a sus fines individuales. Por lo tanto, ¿qué necesidad tenemos de contribuir para las pensiones contributivas? Que se lo pregunten a Von Bismarck, que él de crear súbditos sabe un rato.

Tengo un fin, y es que cada persona comprenda en materia económica que la capitalización del ahorro es muy beneficiosa de cara a aumentar la riqueza de nuestra sociedad. Cuanto más ahorro capitalizado, más capital para invertir. A mayor inversión, mayor productividad de los distintos agentes económicos, lo que generará mayores salarios y capacidad de ahorro, entrando así en el conocido círculo virtuoso de la prosperidad, donde más ahorro lleva a más inversión, más inversión lleva a mejores salarios, y estos a más ahorro, y así sucesivamente. Lo contrario es solo apto para Doña Baldomera, que de sistemas de reparto también sabía un rato. Y es que el sistema de reparto se basa en pagar a los primeros incautos (pensionistas) con nuevos incautos (contribuyentes) y en el camino rezar para que la pirámide no se invierta. Y queridos, lamento anunciarles que la pirámide se ha invertido y ya no hay retorno.

Como decía mi guía intelectual Friedrich Hayek, la promesa de una mayor libertad se ha vuelto una de las mejores armas de la propaganda socialista. Se nos promete el camino a la libertad, pero se nos impone el camino a la más absoluta servidumbre, un camino contrario al de mis valores, en los que invertir es mejor que gastar; ahorrar es mejor que endeudarse; y decir la verdad, por más incómoda que ésta sea es mejor que mentir. Los tiempos cambian amigos, ahora le llaman libertad y progreso a lo que yo denomino servilismo al Estado.