No va más: el Gobierno socialcomunista se descuelga ahora defendiendo que la serie sobre Pedro Sánchez, Cuatro estaciones, es necesaria porque «refuerza la confianza y el atractivo de España». Es un caso insólito de egolatría: la serie concebida a mayor gloria del presidente del Gobierno es, según el Gobierno, buena para el interés nacional. O sea, como Sánchez es la encarnación viva de España, lo que es bueno para Sánchez es bueno para España. No cabe mayor desahogo ni mayor hipocresía.

En la respuesta del Gobierno a varias preguntas del PP, se señala que la serie «busca dar a conocer a los ciudadanos el funcionamiento de la Presidencia del Gobierno, mostrarles su organización, sus principales actividades y la labor de las personas que prestan sus servicios para asegurar su correcto funcionamiento» en lo que sostiene como «un ejercicio de transparencia».

Por el momento, la serie sobre Pedro Sánchez que están realizando las productoras Secuoya y The Pool no ha encontrado cadena ni plataforma para su emisión, pero parece obvio que el Ejecutivo está ejerciendo toda su capacidad de influencia para que el documental vea la luz. En lo poco que hemos visto -las primeras imágenes del tráiler- aparecen escenas del presidente junto a su esposa, Begoña Gómez, y a colaboradores de la Moncloa y varios ministros tratando de transmitir una frenética capacidad de trabajo. Lo que no justifica el Gobierno es por qué la seria beneficia a España. Tal vea sea -y he ahí el problema-, que Pedro Sánchez, llevado de un narcisismo surrealista, entienda que su atractivo es de tal naturaleza que las imágenes sobre su día a día en la Moncloa contribuyen a potenciar la imagen de nuestro país. Lo que está claro es que el publirreportaje del presidente es una campaña de propaganda que no tiene precedentes en ninguna democracia avanzada. Un almibarado ejercicio de culto al líder que el PSOE quiere utilizar como arma electoral.